Erdoğan'dan ABD'ye Menbiç'i boşaltma çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Kongresi öncesinde halka seslendi.

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Erdoğan, "Afrin'de sona doğru geliyoruz" dedi.

Zeytin Dalı kararı üzerinden Avrupa Parlamentosu'na tepki gösteren Erdoğan, "Afrin'den askerlerinizi çekin bu doğru değil diyorlar. Ey AP siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız. O aklı siz kendinize saklayın. Afrin'de yola devam" diye konuştu.

Erdoğan, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"3,5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız, 'Aman kapıları açmayın' diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki.

Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların zaten kıymeti harbiyesi yok. Asla sivil insanlarla işimiz yok. Afrin'den kaçmak isteyen sivillere nasıl zulüm ettiklerini gördünüz değil mi? İninize gireceğiz, nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:

"Komuta kademesiyle görüşüyorum. Gençler bizi Afrin'e götür diyorlar, ne diyorsunuz diyorum. Diyorlar ki 'Sayın Cumhurbaşkanım şu anda ihtiyaç yok. Olduğunda müracaat edeceğimiz kapı sizsiniz.' Siz 15 Temmuz'da zaten bunun imtihanını verdiniz. Bu darbecilere ülkemizi kaptırmadık. FETÖ Erzurum'un bir köyünden çıkmıştı. ABD'ye kaçmıştı, sen artık dönsen de dadaşlar sokmaz seni buraya.

Erzurum'u ülkemizin et ihtiyacının karşılandığı bir merkez haline getirmek için gerekli desteği veriyoruz. Elektrikli otomobillerin şarj aksamların geliştirilmesi ve üretilmesi için şehrimizin tercih edilmesi Erzurum'un geleceğene olan güvenimizdir.

Her seferinde zulümden kaçanlara biz kucak açtık. Sadece son 7 yılda 4 milyon Irak ve Suriyeli ülkemize sığındı. Ne Avrupa ne Amerika'dan kayda değer bir destek almadık. 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. AB 3 milyar ardından bir 3 milyar avro daha... Ne yazık ki birincisi bile gelmedi. Bu parayı projeler üzerinden aktarırız dediler. Yahu siz ne diyorsunuz, eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri... Adamlar oyalamaktan başka iş yapmıyorlar. Biz de verirseniz verirsiniz vermezseniz vermezsiniz deyip yolumuza devam ediyoruz.

"VİCDANSIZLAR"

Biz sizden gelecek avroları bekliyor olsaydık, 4 milyon insan ölümler halkasına ilave olurdu. Yapacağımız çok iş var. Ne hizmet lazımsa veriyoruz. Üstlendiğimiz riskler de ortada.



Adam terör örgütüne envai çeşit silah veriyor bir kuruş almadan. 5 bin TIR silah gönderdiler, 2 bin kargo uçağıyla silah gönderdiler. Terör örgütü bunlara para mı veriyor? Biz bunlara 'Paramızla bize silah verin' dedik, 'Kongreden izin yok' dediler. Vicdansızlar. Biz paramızla alamıyoruz, terör örgütlerine bedava veriyorsunuz. Ondan sonra da 'Biz terörün yanında değiliz' diyorsunuz. Nasıl yanında değilsiniz? Bunlar ne? Bunları neyle izah edeceksiniz?

"AFRİN MESELESİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ"



Türkiye Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Afrin bölgesinin dörte üçünde kontrolü sağladık. 2 bin kilometrekarenin kontrolü bizde. Afrinlileri oraya yerleştireceğiz. Bizim o topraklarda gözümüz yok.

ABD'YE MENBİÇ'İ BOŞALTIN ÇAĞRISI

Şimdi bir yandan İdlib tarafındaki gözlem noktalarımızı genişletip tahkim edecek, diğer yandan da Münbiç'e yöneleceğiz. Münbiç konusunda ABD yeni bir yöntem önermişti. Yönetimde sürekli değişiklik olduğu için yeni kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyoruz. ABD neden Münbiç'te, DEAŞ'ı kovmak için. Şu anda orada DEAŞ yok. YPG çıktı mı 3 ayda çıkarırız dediler. Çıkmadılar. Bunları Fırat'ın doğusuna sürmediler. Biz oyalanmaya gelemeyiz. Oranın sahibi Araplar. Bırakalım onlar gelsin, girsin. Bunu söyledik.

Biz oralara işgal için değil Suriyeli kardeşlerimizin kendilerine güvenli bir gelecek kurmalarına yardım için gittik. ABD terör örgütüyle ile birlikte Münbiç'i boşaltırsa bu işi çok daha kolay bir şekilde gerçekleştiririz. İnşallah Münbiç'teki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyeceğiz.

Amerika eğer teröre karşı bizimle gerçekten birlikte çalışmak istiyorsa işte Fırat'ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartarak bu işe başlamalı. Biz o teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkartacağız. Artık bunların ne dediği bizi çok ilgilendirmiyor. Çok bekledik ama baktık ki bunların her şeyleri lafta.

Bugün itibarıyla etkisiz hale getirlen terörist sayısı 3530'a ulaştı. 1320 kilometrekare bizim kontrolümüzde. Yavaş yavaş artık siviller yerlerine yerleşiyor."