Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Aliyev'i, lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisinin parlamento seçimlerindeki zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Aliyev'i, Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisinin zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Seçim sonuçlarının, kardeş Azerbaycan halkının, Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğine işaret eden Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan'ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de kaydetti.

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