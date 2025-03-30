Erdoğan'dan askere bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale’deki Amfibi Kolordu Komutanlığını ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.



Bakan Güler’in telefonu aracılığıyla Mehmetçiğe hitap eden Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman bahriyelilerimiz. Sizleri en kalbi duygularla, muhabbetle selamlıyorum. Amfibi Kolordu Komutanlığımı ve Deniz Kuvvetlerimizin güzide birliklerinde vazife icra eden tüm askerlerimizin, her bir personelimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerin şahsında yurt içinde, sınırlarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde fedakarca görev yapan ordumuzun tüm mensuplarının ve ailelerinin bayramını yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin yıldır vatanın bekası, milletin istikbal ve istiklali uğrunda canlarını feda eden tüm şehitleri de rahmetle yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



“Bu ülke için gözlerini kırpmadan nice bedeller ödeyen tüm gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine ve ailelerine aynı şekilde hayırlı bayramlar diliyorum.



Amfibi Kolordu Komutanlığımızın kıymetli mensupları, sizler her karışında bir aslanın, bir yiğidin yattığı mukaddes bir vatan toprağında, Çanakkale'de görev yapıyorsunuz.



Bugüne kadar çevre denizlerimizde üstlendiğiniz görevlerin yanı sıra Arnavutluk, Afganistan, Kosova, Lübnan ve Libya'da yakın zamanda başarıyla icra ettiğiniz insani yardım, uluslararası destek, tahliye ve afet yardım harekatlarında üstün gayretler sergilediniz.



Halihazırda Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden teröristle mücadele operasyonları ile birlikte Arnavutluk, Libya, Azerbaycan ve Katar'da barış ve güvenliğin tesisine önemli katkılar sunuyorsunuz.

Önümüzdeki temmuzdan itibaren bir yıl süreyle NATO Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini de inşallah yine ordumuza yakışır şekilde başarıyla deruhte edeceksiniz.



İnşallah Amfibi Komandolarımızla kıyılarımız artık çok daha güvenli, çok daha istikrarlı olacak. Mavi Vatan'ın muhafazası ve müdafaasındaki üstün gayretleriniz dolayısıyla her birinizi tebrik ediyor, bahriyelilerimizin her birinin alnından öpüyorum. Denizleriniz sakin, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum.”