Bosna Hersek'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Son birkaç yıldır bölgede ciddi insan hareketliliği yaşanıyor. Türkiye hali hazırda 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. BM'ye göre sadece Suriyeli sığınmacılar için 37 milyar dolardan fazla harcama yaptık. Ülkemiz milli gelire oranla ilk sırada yer aldı. Türkiye düzensiz göçle mücadele konusunda Ege Denizi başta olmak üzere her türlü tedbiri hayata geçirdi.

Aldığımız tedbirler sayesinde Ege'deki trajedilerin önüne geçtik. Avrupa'ya geçiş oranını yüzde 99 oranında azalttık. Avrupa'nın güvenliğine paha biçilemez katkı sağladık. Ama bu süreçte Avrupalı dostlarımızdan insani tavrı görmedik. Ülkemize verilen katkı taahhütleri yerine getirilmedi. 6 milyar eurodan sadece 2.5 milyar eurosu serbest bırakıldı."