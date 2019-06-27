G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı verildi.

Burada düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"1999 yılında bir mahkeme kararıyla nokta koyulmak istenen hiklayetmiz 2001'de yeniden dirildi. Milletimizin mazisinde bize acı çektiren hadiselerin sonradan hayra vesile olduğunu görüyoruz. Yenilgiler bir bitiş değil yeni bir dirilişin, ayağa kalkışın vesilesi olur. 129 yıl önce meydana gelen ve 532 denizcimizin şehit olduğu Ertuğrul Fırkateyni faciası Japonya ile Türkiye arasında dostane ilişkilerin başlamasına vesile olmuştur. Biz bu dostluğu yeni nesillere anlatmakla mükellefiz.

Coğrafi konumumuz ve tarihi kültürel bağlarımız sebebiyle kriz kuşağındaki her mesele ile ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Suriye ve Irak başta olmak üzere her krizden özgürlük ve adaletin yanında yer alıyoruz. Sınırlarımıza sayanan 3.6 milyon Suriyeli göçmen, Irak ve Afganlıları da kattığımız da 4 milyona yaklaşıyor. Hİçbir ayrım gözetmeden kapılarımızı açtık. Suriyeli mülteciler için 37 milyar doları aşan bir harcama yaptık. Milli gelire oranla ülkemiz ilk sırada yer alıyor. Bize gelen destek 2 milyar euro.

Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Ne evlatlarının minik cansız bedenlerine sarılan annelerin, babaların feryatları ne hapishanelerden yansıyan işkence görüntüleri ne de masum çocukların gözyaşları maalesef birilerini harekete geçirmeye yetmedi.

Bölgemiz ve dünyadaki her kriz öncelikle kadınları hedef alıyor. En ağır bedeli ödeyenler ne yazık ki kadınlar oldu. Batılı ülkelerde ardan kültürel ırkçılığın en büyük mağduru kadınlar oluyor. Ayrımcılığın arttığı aile kavramının erozyona uğradığı bir dönemde Türkiye olarak kadın hakları konusunda tarihi reformlara imza attık.

(Japonya'daki) 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız.

İş hayatının her alanında kadınlarımız geçmişe oranla çok daha yüksek oranlarda temsil ediliyor. Kamu istihdamında kadın oranımız yüzde 38'i geçiyor."