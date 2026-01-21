Erdoğan'dan bayrak indirme provokasyonuna tepki: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup, hesap soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"- Konuşmamın hemen başında bir hususu dikkatinize getirmek istiyorum. Meclis çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam ediyor. Bizi buraya hak ve hukukunu savunmamız için gönderen aziz milletimizin emanetine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Muhalefetin tüm uzlaşmaz, hukuk tanımaz tavırlarına rağmen sabırlı bir şekilde hareket ediyoruz.

“CHP'NİN DERDİ EMEKLİLER DEĞİL”

- CHP'nin emeklilerimizle ilgili bir derdi olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu gerçeği milletimiz de biliyor. İşçiye maaş yerine harçlık verenlerin, kendi personeli görev yaparken keyif çatanların, yolsuzluk, israf sebebiyle belediyeleri iflasa sürükleyenlerin şov peşinde koştuklarını benim emeklim gayet iyi biliyor.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN LİRAYA YÜKSELECEK”

- Malum en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkartan teklifimizin genel kurul görüşmeleri başladı. Sizlerin de yakın takibiyle inşallah teklifimizin yasalaşacağına inanıyorum. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Sadece 66 liraydı.

“EMEKLİLERİMİZİN SIKINTILARINI FARKINDAYIZ”

- Hayat pahalılığı başta olmak üzere emeklilerimizin sıkıntılarını farkındayız. 500 bin sosyal konut hamlesi gibi, konut arzını artırarak bu sorunlara çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu. Bütçe imkanlarımız genişledikçe taleplerini yerine getirmeye çalıştık.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

- Suriye'nin kuzeyi ve doğusundaki toprakları işgal eden adına SDG denilen yapı ile geçen yıl 10 Mart'ta bir mutabakat imzalandı. Bu mutabakata göre SDG silahlarını bırakacak, işgal ettiği yerleri Suriye hükümetine teslim edecekti. SDG bu entegrasyon için belirlenen takvim içinde olumlu hiçbir adım atmadı. SDG yöneticileri ile Şam yönetimi arasında yapılan müzakereler olumsuz sonuçlandı. Bunun da sebebi SDG denilen yapının sürekli el yükselten, zamana oynayan tutumuydu.

- Biz bu süreçte ilgili kurumlarımız vasıtasıyla tüm taraflara gerekli telkinlerde bulunduk. Düğümün çözülmesi, krizin çatışmaya dönüşmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Başka aktörler de devreye girdi, 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli tavsiyeyi yaptı.

- Türkiye olarak en başından itibaren toprak bütünlüğü korunmuş, tek bir Suriye devletinin varlığını en güçlü şekilde savunduk. Türkiye'nin güney sınırlarında ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturacak ayrılıkçı bir yapıya rıza göstermeyeceğimizi defalarca ilan ettik. Suriye devletinin ve ordusunun tüm etnik kökenlerin yan yana yaşadığı birleşik tek bağımsız bir Suriye inşa etme mücadelesini komşuları olarak yürekten destekliyoruz.

BAYRAK İNDİRME PROVOKASYONUNA TEPKİ

- Provokasyonlara başvurmanın intihar anlamına geleceği çok çok açıktır. Terör örgütünün zorla silah altına aldığı çocuk yaştaki militanlarıyla, baskı ve şiddet uygulayarak sahaya sürdüğü sivil insanlarla dün Nusaybin-Kamışlı sınırında yaptığı gibi şanlı bayrağımıza alçakça saldırmak suretiyle burada bir netice alma imkanı kalmamıştır.

- Dün varılan anlaşmaya uyarak silahları bırakmak ve meseleyi çözmek yegane çıkış yoludur. Bayrağımıza uzanan o kirli elleri bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Milli Savunma ve Adalet Bakanlıklarımız gerekli soruşturmaları başlatmıştır. İhmali veya kusuru olan kim varsa onlarla ilgili gereken yapılacaktır.

"SURİYE'DEKİ KÜRTLER KARDEŞLERİMİZDİR"

- Suriye sahasında yaşanan tüm bu gelişmeleri çok yakından takip ettik ve ediyoruz. Türkiye'ye yönelik risklerin bertaraf edilmesi, Suriye'de barışın sağlanması için hassas bir süreç yürütüyoruz. Suriye'deki Kürtler bizim kardeşlerimizdir. Kürt kardeşlerimizin ne tür baskılara maruz kaldığını en iyi biz biliyoruz. Varlıkları tanınmıyordu, vatandaş kabul edilmiyorlardı, kendilerine kimlik dahi verilmiyordu.

“TRUMP'LA VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK”

- Dün Trump'la verimli bir telefon görüşmesini gerçekleştirdik. DEAŞ'la ortak mücadele dahil Suriye'nin güvenliğine katkı yapacak birçok kritik konuyu istişare ettik. Dünkü anlaşmanın uygulanmasıyla en kısa sürede örgütün kontrolü altındaki diğer topraklar ve siviller de özgürlüklerine kavuşur, bütüncül bir Suriye böylece inşa edilmiş olur.

- Suriye'deki operasyonlar bahane edilerek tamamen yalan üzerine kurulu bir propaganda ile tüm Kürtlerin kışkırtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Türkiye'deki Kürt kardeşlerimin bu oyunlara gelmemesi gerektiğini, yapılan tahriklerin gerçek niyeti görerek, sağduyu ile davranmaları gerektiğini hatırlatıyorum. Terör örgütü ayrıdır, benim Kürt kardeşlerim ayrıdır. Kimse ister burada, ister orada olsun beni Kürt kardeşimin iradesini ipotek altına alamaz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

- Terörsüz Türkiye projemizle kardeşliği, muhabbeti, kucaklaşmayı, güvenliği ve huzuru daha da artıracak bir gaye ile hassas bir süreç yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 15 ayda çok önemli adımlar attık. Direnç testlerini başarıyla geçerek süreci buraya kadar getirdik. Komisyon raporunu uzlaşı temelinde kaleme alıyor. Siyasete ufuk çizecek bir raporun ortaya çıkacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak ilk günkü gibi durduğumuz yerde sapasağlam duruyoruz.

“HİÇ KİMSE KARAMSAR OLMASIN”

- Hiç kimse endişeye kapılmasın, hiçbir kardeşim karamsar olmasın. Türkiye Cumhuriyeti buradayken bu devlet ayaktayken kimsenin başka hami aramasına, başka ortaklar peşinde koşmasına gerek yoktur. AK Parti varsa, Cumhur İttifakı güçlü ise biz Kürt kardeşlerimize haksızlık yapılmasına, onların zarar görmesine asla izin vermeyiz. Küresel ve bölgesel gelişmeler bağlamında çok kritik günler yaşıyoruz. En küçük bir dikkatsizliğin ciddi sonuçlar doğuracağı adeta sırattan geçiyoruz. Kürt vatandaşlarım başta olmak üzere milletimin her bir ferdinden bu hassasiyeti anlamlarını istirham ediyorum."