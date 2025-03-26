Erdoğan'dan boykot tepkisi: Milli ve yerli markaları yem etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, muhalefetin boykot listesine sert tepki gösterdi.

Yerli ve milli otomobil Togg'un da boykot listesini alındığını ifade eden Erdoğan, "Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kendini bilmezler ve köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Milletimiz bu ülkede üreten istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir. Onlar boş beleş gündemlerle uğraşırken biz işimize bakıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Milli teknoloji hamlemizle geleceğe hazırız. Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz.



Ülkemiz son 23 yılda kalkınmada, teknolojide, savunma sanayiide elde ettiği başarılarla küresel güç dengelerinde söz sahibi bir ülke oldu.

BOYKOTA TEPKİ



Savunma paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız göğsümüzü kabartıyor.

5'inci nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzü ile buluştu. Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kendini bilmezler ve köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Milletimiz bu ülkede üreten istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir.



Onlar boş beleş gündemlerle uğraşırken biz işimize bakıyoruz.

"AR-GE KAPASİTESİNİ ARTIRACAĞIZ"

Yüksek teknolojide ve kritik alanlarda AR-GE kapasitesini artıcağız ve dışa bağımlılığı azaltacağız. Küresel pazarlara entegrasyonu ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. İhracatta ve ithalatta pazar çeşitliliği sağlayacağız. Yerli planlı sanayi alanları oluşturacağız. Tesisler güvenli bölgelere taşınacak, istihdam koridoru oluşturacağız, tesislerin altyapısını güçlendireceğiz. Türkiye'nin stratejik alyapıda dışa bağımlılığını azaltmak için zamanlama sistemi geliştireceğiz. Çelik kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz. Nükleer teknopark kurağız ve yerli modüler nükleert reaktör geliştireceğiz.

Yapay zeka alt yapısını üst seviyeye taşıyacağız.