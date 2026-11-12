Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya liderlerine çağrı: 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31 ) Liderler Zirvesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür eden Erdoğan, uluslararası alanda büyük sınamaların yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilen toplantının, iklim eylemine yönelik siyasi taahhütleri ve ülkelerin iş birliği iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

Erdoğan, Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına girildiğine dikkati çekerek, iklim değişikliğiyle mücadelenin hem bilimsel hem de ahlaki bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Zirvedeki görüşmelerde geniş bir ortak zemin oluştuğunu kaydeden Erdoğan, ülkelerin farklı önceliklere ve ulusal koşullara sahip olmasının ortak hareket edilmesine engel oluşturmadığını söyledi.

İKLİM FİNANSMANI İÇİN YENİ MEKANİZMA

COP31 kapsamında özellikle iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerin finansmana erişiminin önem kazandığını belirten Erdoğan, bu doğrultuda geliştirilen "İklim Uygulama Köprüsü" girişiminin geniş destek gördüğünü bildirdi.

Erdoğan, mekanizmanın amacını, ülkeler, finans kuruluşları ve diğer taraflar arasında daha yakın iş birliği sağlayarak mevcut iklim taahhütlerini somut sonuçlara dönüştürmek olarak açıkladı.

Girişimin ayrıca iklim değişikliğine uyum, dirençlilik ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında ülkelerin öncülüğünde yürütülen çalışmaları desteklemeyi hedeflediğini belirtti.

KÜRESEL ELEKTRİFİKASYON TAAHHÜDÜNE DESTEK

COP31'in uygulama odaklı bir konferans olarak tasarlandığını vurgulayan Erdoğan, "35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü"ne verilen destekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Zirve boyunca çok sayıda liderin elektrifikasyonun sunduğu fırsatlara dikkati çektiğini ve birçok ülkenin girişime katıldığını belirten Erdoğan, elektrik kullanımının yaygınlaştırılmasının enerji güvenliğine ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunabileceğini söyledi.

Erdoğan, ülkelerin bu dönüşümü kendi ihtiyaçları ve ulusal öncelikleri doğrultusunda gerçekleştirmesinin önemine işaret etti.

DOĞAL AFETLER VE ERKEN UYARI SİSTEMLERİNE VURGU

Açıklamasında son dönemde meydana gelen doğal afetlere ve can kayıplarına da değinen Erdoğan, yaşanan felaketlerin iklim değişikliğiyle mücadelede zaman kaybedilmemesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Afetlerden etkilenen topluluklarla dayanışma mesajı veren Erdoğan, iklim risklerine karşı daha güçlü erken uyarı sistemlerinin kurulması ve kırılgan toplulukların korunması gerektiğini vurguladı.

Emisyonların azaltılmasının yanı sıra iklim değişikliğine uyum ve dirençliliğin artırılmasının da öncelikli hedefler arasında bulunması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE-AVUSTRALYA ORTAKLIĞI

COP31 sürecinde Türkiye ile Avustralya arasında kurulan ortaklığa da değinen Erdoğan, bu iş birliğinin çok taraflılığa duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Coğrafi açıdan birbirinden uzak ve farklı koşullara sahip ülkelerin ortak bir amaç etrafında buluşmasının önemine dikkati çeken Erdoğan, özellikle COP31 öncesi toplantılara ev sahipliği yapan Tuvalu ve Fiji başta olmak üzere Pasifik Ada ülkelerinin sürece katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ERDOĞAN'DAN 1,5 DERECE HEDEFİ ÇAĞRISI

İklim politikalarının uygulanabilmesi için hükümetlerin yanı sıra özel sektör, finans kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplumun da sürece katılması gerektiğini belirten Erdoğan, COP31 Eylem Gündemi'nin bu kesimler arasındaki iş birliğini güçlendirmesini hedeflediklerini ifade etti.

Devam eden müzakerelerde ülkeleri Liderler Zirvesi'nde ortaya konulan yapıcı yaklaşımı sürdürmeye davet eden Erdoğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Antalya'da sergilenen siyasi taahhüt, Paris Anlaşması kapsamında yürütülecek çalışmalar bakımından cesaret verici niteliktedir. Bu kararlılığımızı sürdürelim, uygulama yönündeki çabalarımızı devam ettirelim ve 1,5°C hedefini ulaşılabilir kılalım."