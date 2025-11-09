Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması: İki lider yeni haftada görüşecek

“HERHANGİ BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Ankara'ya döndüklerinde Bahçeli ile irtibat kurup randevulaşacaklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"- Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara’ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurup randevulaşmamız halinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim.

- Onların bizi ziyaretini temin ederiz. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara’dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız."