Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması: İki lider yeni haftada görüşecek
09.11.2025 12:57
Son Güncelleme: 09.11.2025 13:14
NTV - Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda bir sorun olmadığını söyledi. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yeni haftada bir araya gelebileceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aralarında bir sorun olmadığını söyledi.
Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Bahçeli ile yeni haftada bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade etti.
“HERHANGİ BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL”
Ankara'ya döndüklerinde Bahçeli ile irtibat kurup randevulaşacaklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:
"- Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara’ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurup randevulaşmamız halinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim.
- Onların bizi ziyaretini temin ederiz. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara’dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız."
MHP lideri Bahçeli, ittifakta çatlak iddialarını reddedip, "Papatya falı açıyorlar." benzetmesini yapmıştı.
BAHÇELİ: ÇATLAK VAR DEMEKTEN BIKMADILAR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda sorun olduğu iddialarını partisinin grup toplantısındaki konuşmasında kesin bir dille reddetmişti.
AK Parti ile aralarında görüş ayrılığı olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Çatlak var demekten bıkmadılar. Biz çeliğe su verdikçe, vatan ve millet aşkında tek yürek oldukça CHP'den, yarım porsiyon aydınlardan, yorumculara, bir kısım köşe yazarlarıyla papatya falı açıyorlar." demişti.
Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında Cumhur İttifakı'nın dayanışma içinde yoluna devam ettiğini söyledi.
ERDOĞAN: BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM
Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti Grup Toplantısı'nda Bahçeli'ye konuşması nedeniyle teşekkür etmişti.
Bahçeli'nin konuşmasını "tarihi" olarak niteleyen Erdoğan, "Başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere müfsit ve müflis zihniyetin bütün oyunlarını deşifre eden, bununla kalmayıp kirli heveslerini kursaklarında bırakan sayın Devlet Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.