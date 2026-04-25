Erdoğan'dan Ermeni toplumuna kardeşlik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye 'deki Ermeni toplumuna barış ve kardeşlik mesajı gönderdi.

Mesajına Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı ve Ermeni toplumunun vatandaşlarını selamlayarak başlayan Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla andığını ifade edip torunlarına bir kez daha taziyelerini ilettiğini vurguladı.

Erdoğan mesajında "Huzur, barış ve kardeşlik temelinde daha güzel günlere ulaşmak için etnik ve dini kimliğine bakmaksızın tüm vatandaşlarımızla dostlarımızla birlikte çalışıyor, mücadele ediyoruz. Gelecek nesillere kötü hatıraları değil, doğruları vicdan diliyle buluşturduğumuz bir geleceği miras bırakmanın gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.