Erdoğan'dan F-35 mesajı: "Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin"
09.11.2025 12:38
NTV - Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 konusunda Trump ile olumlu adımlar attıklarını ve verilen sözlerin yerine getirilmesini beklediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı'na yöneltilen sorular arasında Eurofighter alımı ile F-16'ların modernizasyonu ve F-35 alımına ilişkin bir soru da yer aldı.
"KATAR VE UMMAN'DAN EUROFIGHTER ALABİLİRİZ"
Eurofighter alımı ile ilgili işlerin yolunda gittiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ve Almanya ile olumlu adımlar attıklarını belirterek, Katar ve Umman'la da görüşmeler gerçekleştirdiklerini anımsattı.
Türkiye'nin Katar ve Umman'dan da Eurofighter satın alabileceğini söyleyen Erdoğan, "Bu anlaşmaları inşallah sonuçlandırabilirsek, ülkemiz için güzel gelişmeler ortaya çıkmış olacak." dedi.
"TEMENNİ EDİYORUM Kİ VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLSİN"
F-16'ların modernizasyonu ve F-35 programına da değinen Erdoğan, "F-35 konusunda da ABD Başkanı Sayın Trump'la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin ve F-35'lerle inşallah güçlü bir imkana sahip olalım." ifadelerini kullandı.
Erdoğan ile Trump'ın eylül ayındaki görüşmesinde F-35 konusu da gündeme gelmişti.
F-35 KONUSU İKİ LİDERİN GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmişti.
F-16'ların modernizasyonu ve F-35 konusu bu görüşmede gündeme gelmişti.
İki lider görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlamış; ABD Başkanı Trump, "F-35 konusunu görüşeceğiz. Bence başarılı olacağız. Çok ciddi şekilde konuşuyoruz. Önemli konular var burada. Bunlar da görüşülecek. İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz." demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede F-35 konusunu ele alacaklarını ifade etmişti.
Türkiye, ABD ile yaşanan S-400 krizi sonrasında programdan çıkarılmıştı
S-400 KRİZİ SONRASI TÜRKİYE PROGRAMDAN ÇIKARILDI
Türkiye, F-35 programına ortak üretici olarak katılmıştı.
Programın katılımcıları ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç de bulunuyordu.
Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti.
Ancak Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 krizi sonrası 2019 yılında Türkiye programdan çıkarılmıştı.