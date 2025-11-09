Erdoğan'dan F-35 mesajı: "Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin"

"KATAR VE UMMAN'DAN EUROFIGHTER ALABİLİRİZ"

Eurofighter alımı ile ilgili işlerin yolunda gittiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ve Almanya ile olumlu adımlar attıklarını belirterek, Katar ve Umman'la da görüşmeler gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Türkiye'nin Katar ve Umman'dan da Eurofighter satın alabileceğini söyleyen Erdoğan, "Bu anlaşmaları inşallah sonuçlandırabilirsek, ülkemiz için güzel gelişmeler ortaya çıkmış olacak." dedi.