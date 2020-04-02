Erdoğan'dan İtalya ve İspanya başbakanlarına mektup

Türkiye'nin corona virüsle en büyük mücadelenin verildiği İtalya ve İspanya'ya yardım malzemeleri gönderdi. yardım dolayısıyla iki ülke ve NATO'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İspanya ve İtalya’nın başbakanlarına birer mektup gönderdi. Erdoğan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye mektubunda şunları kaydetti:



"Sayın Başbakan, Değerli Dostum, Covid-19 salgınının tüm dünya için büyük bir tehdit olmayı sürdürdüğü, maalesef çok sayıda insanın hayatını kaybetmekte olduğu zorlu bir dönemden geçiyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz İtalya, salgınla mücadelede en ön cephede yer alan ülkelerden biridir. Milli yas ilan ettiğiniz bir günde mateminizi paylaşıyor, bu tür acıların bir daha tekerrür etmemesini temenni ediyorum. Salgında hayatını kaybeden İtalyan vatandaşları için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum."

"DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR"

Cumhurbaşkanı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yazdığı mektupta ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başbakan, Değerli Dostum, Dost ve müttefik İspanya’nın tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını biliyorum. Tüm İspanya halkına ve özellikle bu zor günlerde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.



Türkiye olarak, İspanya halkının tek yürek olarak kriz karşısında sergilediği dirayetli ve kararlı duruşu takdirle izliyoruz. Hükümetinizin salgının ilk günlerinden bu yana etkin önlemler alarak, krize karşı yoğun ve başarılı bir mücadele verdiğini görüyoruz. Size bu çabalarınızda muvaffakiyetler diliyorum. Temennimiz, dost İspanya halkının bu felaketi de en kısa sürede ve en az zararla atlatması, yeniden refah, huzur ve esenlik dolu günlere geri dönebilmesidir.



Türkçemizde “Dost kara günde belli olur” diye bir atasözümüz vardır. Bu anlayışla, NATO’nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla da iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben, bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz.



Avrupa Birliği’nin dahi engeller koyduğu bir ortamda, tüm imkanlarımızı zorlayarak, ihtiyaç duyduğunuz tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı da sergiliyoruz.



Bu salgın hastalıkla mücadelenizde Zatı Alinize ve Hükümetinize kolaylıklar diliyorum. Yaşadığımız zorlu dönemi geride bıraktıktan sonra, daha önce de sizinle görüşmüş olduğumuz üzere, ikili işbirliğimizi ileri taşıyacak adımları kararlaştırmak amacıyla, bir sonraki Hükümetlerarası Zirvemizi düzenlemek için sizi ülkemize bekliyorum."



