Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj gönderdi.



İsrail'in Gazze saldırılarına değinen Erdoğan, "Gazze'de ve işgal altındaki topraklarda destansı bir mücadele veren İsrail'in bütün barbarlıkları karşısında vakur bir direniş sergileyen Filistinli kardeşlerimizi de ülkem ve milletim adına hürmetle selamlıyor kurban bayramlarını yürekten tebrik ediyorum." dedi.



Türkiye olarak gerek Filistin'deki soykırımın durdurulması gerekse Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla neticelenmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Erdoğan, "2 Haziran Pazartesi günü istanbul'da yapılan toplantı dördüncü yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur." diye konuştu.



"Komşumuz Suriye'de yeni yönetimin ülkenin milli birliği toprak bütünlüğü ve sürdürülebilir kalkınması için verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz." diye konuşan Erdoğan "Bölgedeki tüm kardeş ülkelerin de destekleriyle Suriye, inanıyoruz ki kalıcı huzura kavuşacak eski ihtişamlı günlerine yeniden dönecektir." ifadelerini kullandı.



EKONOMİYE YÖNELİK MESAJ



küresel piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye'ye etkisini asgariye indirecek ekonomi politikalarını kararlılıkla uyguladıklarını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makro ekonomik istikrar ve reform programının olumlu etkilerini enflasyon başta olmak üzere birçok alanda görüyoruz." dedi.



"Hayat pahalılığı başta olmak üzere vatandaşlarımızın hayat standardını düşüren her türlü sorunla mücadelemiz sürüyor." açıklamasında bulunan Erdoğan, "Aynı şekilde asrın felaketinin açtığı yaraları süratle sarıyoruz. 201 bin konutumuzun anahtarını hak sahibi afetzedelerimize teslim ettik. 252 bin ilave yapı ile inşallah yılbaşına kadar toplam 453 bin konut ve iş yerinin anahtarlarını depremzede kardeşlerimize takdim edeceğiz." diye konuştu.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE



"Ekonomi dış politika ve güvenlik alanında attığımız adımları Terörsüz Türkiye sürecimiz ile daha muhkem bir zemine oturttuk." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Örgütün kendini fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik." dedi ve şöyle devam etti:



"Şehitlerimizin ruhlarını muazzez edecek şehit yakınlarımız ve gazilerimizi incitecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla müsaade etmeyiz. Terörsüz Türkiye menziline suhuletle vardığımızda daha güçlü çok daha müessir bir geleceği öyle inanıyorum ki hep birlikte kucaklayacağız. 86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek isterim. Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması ve Türkiye'nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir.

