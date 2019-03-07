Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitinginde halka hitap etti. Erdoğan'ın hedefinde İYİ Genel Başkanı Meral Akşener vardı.

Akşener'in Denizli mitinginde kendisiyle ilgili sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan, "Ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık yaptıkları tutmayınca bu yalana başvurdular. Aynısını Meral Hanım da yapıyor. Utanmadan sıkılmadan Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Sen ne terbiyeden muafsın. Şu anda avukatlarımı görevlendirdim. Benim işim yöneticilerle halkımla değil. Meral Hanım utanmadan sıkılmadan bu yalanı söylüyor. Benim Denizlili kardeşlerim onlara nasıl hitap ettiğimi biliyor. Bunlar kalkıp asparagas yalanlarla halkımızı aldatmaya çalışıyor. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak. Onun için çok çalışacağız."

"HDP İLE OLMUYOR"

Mardin'e yapılan yatırımlardan da bahseden Erdoğan, HDP'ye de eleştirilerde bulundu.

"Biz Mardin'e son 17 yılda 28 katrilyon liralık yatırım yaptık. Artuklu Üniversitesi'ni biz kurduk. Bu teröristlerin destek verdiği HDP ile olmuyor" diyen Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti:

"Bunlar buralarda belediye başkanlığı yapmadı mı? Yaptıkları hizmet yok. Kayyuma devrettikten sonra Mardin'in çehresi nasıl değişti görüyorsunuz. Terör örgütünün desteklediği HDP'li belediyeler çukur kazdı, iş makineleriyle kanal açtılar. Vatandaşıma hayatı zehir ettiler.

Çukur eylemleri sırasında 240 kilometrelik tahrip edilmiş cadde ve sokağı yeniden biz yaptık. Bölücü terör örgütünün enkaza çevirdiği alanları tekrar ayağa kaldırdık. Mardin'i hızlı trenle Ankara ve İstanbul'a ulaştıracağız. Mardin'de geçen yıl 332 bin yerli ve yabancı turist konakladı. Terör ortadan kalkınca turist geliyor, daha çok gelecek.

Biz ülkemizi kardeşlikle birlikle dayanışmayla muhabbetle güçlendirmek istedikçe birileri bölücülük fitnesini sokmaya ve büyütmeye çalışıyor. 1984 yılından beri eylem yapan bölücü terör örgütü var. Başta Kürt kardeşlerim olmak üzere ülkemize ve milletimize zarar verdi."