Seçim çalışmalarına Ankara'da devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar ilçesindeki mitingde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde Mescid-i Aksa'ya saldırı düzenleyen İsrail vardı. İsrail ve başbakanı Netanyahu'ya tepki gösteren Erdoğan, "Ülkemizi birileri ezanı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Mescid-i Aksa'yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler" dedi.

"İsrail'in başındaki soyguncu, bu adam oradan Türkiye'de gazeteciler cezaevinde oradan bize ders vermesin diyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ey Netanyahu kendine gel. Sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin. Sen kadınlara hücrelere mahkum eden bir zalimsin. Sen bizim oradaki mabedimize polislerin askerlerin postallarıyla giriyor. Biz bu ülkede hiçbir Musevi'ye zulmetmedik, hiçbir sinagoga kalkıp da sizin yaptıklarınızı yapmadık. Bizi tahrik etmeyin. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz o ayrı mesele ama bunun hesabını uluslararası camiada size soracağız"diye konuştu.

Erdoğan eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Mübarek mescidimize yapılan her saldırı karşısında bizi bulacaklar. Herkes sussa bile milletimizle birlikte biz susmayacağız. Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz ne Mescid-i Aksa'nın, Kubbet-üs Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz. Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Uluslararası bütün görüşmeleri sürdürüyor. Herkes sussa da biz susmayacağız. Allah'ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, Kudüs davasını bize unutturamaz."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Biz çukur eylemlerinin ardından belediyelerden PKK'yı temizlemek için uğraşırken, şimdi CHP ve ittifak ortağı, bunları kendi sırtlarında belediyeye taşıyor. Bölücü örgütün emrindeki parti, CHP ve sözde iyi parti ile olan ittifakını artık gizleme gereği dahi duymuyor.

Saklamaya çalışsalar da ittifak gün yüzüne çıkıyor. Seçimde ittifaklarını açıkça ortaya koyamayanlar Ankara'yı nasıl açık yüreklilikle yönetecekler. Bunlar emri Kandil'den alıyor. Sizlerden bu seçimde rabiamıza daha sıkı sarılmanızı istiyorum.



Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Varsa bu bayraktan rahatsızlığı olan, gidip dilediği paçavraların altında ölebilir. Ama biz son nefesimize kadar burada olacağız.

CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var. Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi. Bunlar, seçildikleri zaman kime çalışacaklar? Elbette Kandil'e çalışacaklar."