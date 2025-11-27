Erdoğan'dan Papa'ya Gazze mesajı: "Filistin'e en büyük borcumuz adalet"
27.11.2025 09:18
Son Güncelleme: 27.11.2025 21:32
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 14'üncü Leo, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, "Ziyaretin, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına yürekten inanıyorum" dedi.
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 14'üncü Leo, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.
14'üncü Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Papa ikili görüşme gerçekleştirdi.
Ortak basın toplantısında kürsüye ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve şunları söyledi:
“Kendilerinin göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmesini çok anlamlı buluyorum. Bu ziyaretin Türkiye ve Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamasını canı gönülden temenni ediyorum. Ziyaret boyunca Türkiye’den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına yürekten inanıyorum.”
“Türkiye'de kilise ve sinagogları yan yana görürsünüz” diyen Erdoğan, ziyaretin insanlığın yön arayışının hızlandığı, küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı, Asya’dan Afrika’ya Latin Amerika’dan Doğu Avrupa’ya gerilimlerin arttığı dönemde gerçekletiğini ve hayırlara vesile olmasını ümit ettiğini kaydetti.
“SURİYE VE UKRAYNALI MÜLTECİLERE KAPILARIMIZI AÇTIK”
Erdoğan, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, “İkili görüşmemizde istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık. İkili münasebetlerimizin yanı sıra insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren güncel meseleleri ele aldık. Göçe zorlanan insanlara sahip çıkmak kadar, insanları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılmasına dikkat çektik” diye konuştu.
Türkiye,'nin milli gelire oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, “Suriye ve Ukrayna'da savaştan kaçan mültecilere kapılarımızı açtık. Herkes için adalet, herkes için barış, herkes için huzur. Bizim başarmak istediğimiz budur” ifadelerini kullandı.
"İSRAİL, GAZZE'DEKİ TEK KATOLİK KİLİSESİNİ VURDU"
Erdoğan, Gazze ile ilgili ise şunları kaydetti: “İsrail saldırılarında 70 binden fazla Gazzeli katledildi. İsrail hükümeti kilise ve camilerin olduğu sivil yerleri aylardır bombalıyor. İsrail'in vurduğu ibadethenelerden biri Gazze'deki tek Katolik Kilisesi olan Kutsal Aile Kilisesi'ydi. Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir.”
"İNSANLAR AŞIRI GÖRÜŞLER TARAFINDAN PARÇALANIYOR"
Erdoğan'ın ardından Papa 14'üncü Leo kürsüye çıktı. Papa, konuşmasında şunları söyledi:
“Yaşadığınız toprakların kültürel değerleri, farklı fikirler ve geleneklerin bir araya geldiğini kalkınmanın bir bütün şeklinde gerçekleştiğini hatırlatmaktadır. Boğaz üzerindeki köprü imgesi, iç çeşitliliğinize değer verdiğinizi gösteriyor. Bu köprü, Asya ve Avrupa'yı ve Doğuyla Batı'yı birleştirmeden önce ülkeyi birleştirmektedir.”
Papa, Türkiye^de yaşayan Hristiyanların Türk kültürünün bir parçası olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Ancak insanlık gittikçe kutuplaşıyor ve insanlar aşırı görüşler tarafından parçalanıyor. Türk Papa olarak bilinen Papa 23'üncü John, Akdeniz'in tam kalbinden bizleri başkaların acısını hissetmeye, yoksulların ve yeryüzünün çığlığına davet ederek kayıtsızlığa karşı çıkmıştır.”
Papa 14'üncü Leo, “Hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız. Bunun da sosyal ve siyasal sonuçları vardır” diye ekledi.
"TÜRKİYE BARIŞ KAYNAĞI OLSUN"
Papa, konuşmasının devamında, ailenin sosyal yaşamın ilk çekirdeği olduğunu, diğer ülkelerden daha faza olarak ailenin Türk kültüründe hâlâ çok önemli olduğunu dile getirdi. Papa, “Aile yaşamında kadınların katkısı çok özel biçimde ortaya çıkar” ifadesini kullandı.
Papa 14'üncü Leo, şunları ekledi: "Türkiye, adil ve kalıcı barışın hizmetinde halklar arasında bağ kurmuştur. Bu ülkenin katkılarıyla barışa daha yakın olacağız. Türkiye barış kaynağı olsun."
Papa 14'üncü Leo, Anıtkabir ziyaretçi defterine not yazdı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: VERİLEN MESAJLAR BARIŞ UMUTLARININ ARTMASI AÇISINDAN ÖNEMLİDİR
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Duran, görüşmede Türkiye-Vatikan ilişkileri, Filistin başta olmak üzere insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren konular, güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını kaydetti.
Görüşmenin sadece Türkiye-Vatikan ilişkilerinin değil, aynı zamanda küresel barış arayışının da merkezine oturduğunu belirten Duran, “Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere, Türkiye’den verilen mesajların hem Türk-İslam dünyasına hem de Hristiyan coğrafyasına ulaşması, dünyada barış umutlarının artması açısından önemlidir” ifadelerini kullandı.
Duran paylaşımında devamla şunları kaydetti:
"Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerin dışında kalmak yerine barış ve adalet adına aktif sorumluluk alma iradesini gösteriyor. Çünkü barışın kıvılcımını canlı tutmak, sadece çatışmaları durdurmak değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını korumak anlamına da geliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılmasına yönelik verilen destek ve katkı bunun en somut örneklerinden biridir.
Cumhurbaşkanımızın, Batı’da giderek artan İslam düşmanlığına değinmesi, nefret söyleminin toplumları nasıl zehirlediğini ve insanlığı tehdit eden bu tehlikenin artık görmezden gelinemez bir boyuta ulaştığını bir kez daha ortaya koydu. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı, kimseye bir şey kazandırmaz, aksine kaybettirir. Bu anlayış, toplumların birlikte yaşama kültürünü hedef alan tehlikeli bir zihniyet kırılmasıdır. Bugün değerlere saygının hâkim olduğu bir dünyada barışın sesi ne kadar gür çıkarsa, insanlık adına umut da o kadar hızlı filizlenecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarında İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkati çekerek, mazlum Filistin halkıyla dayanışmamızı insani ve ahlaki bir sorumluluk olarak gördüğümüzü vurguladı."
Papa, uçakta barış mesajı verdi.
UÇAKTA BARIŞ MESAJI VERDİ
14'üncü Leo'nun ziyareti, bir Papa'nın 11 yıl aranın ardından Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.
Uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan 14'üncü Leo, “Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz. Bütün Hristiyanlar ve dünya için taşıdığı anlam dolayısıyla dört gözle beklediğim bu seyahati gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Göreve gelen ilk Amerikalı Papa olan 14'üncü Leo, 30 Kasım'a kadar Ankara, İstanbul ve İznik'te temaslarda bulunacak. İsrail'in Filistin'de devam eden soykırımı, Ortadoğu'da barışın inşası, güncel bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacak.
14'üncü Leo'ya üç kardinal de eşlik ediyor. Papa'nın ziyareti nedeniyle İstanbul'da birçok yol trafiğe kapalı olacak.
Papa 14. Leo, İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.
TÜRKİYE'YE GELEN BEŞİNCİ PAPA
Papa ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti ve Anıtkabir özel defterine not bıraktı. Notta, “Türkiye'yi ziyaret edebilmiş olmaktan dolayı Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkenin halkının üzerine bolca barış ve refah diliyorum” ifadeleri yer aldı.
Daha önce 1967'de 5'inci Paul, 1979'de 2'nci John Paul, 2006'da 14'üncü Benedict ve 2014'te Francis, Türkiye'yi ziyaret etmişti.
Anıtkabir ziyaretinin ardındın Papa'nın ikinci durağı Beştepe'ydi. Vatikan Devlet Başkanının makam aracını süvariler karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu Beştepe'nin kapısında karşıladı. 21 pare top atışı yapıldı, iki ülkenin milli marşları çalındı. Papa 14. Leo tören kıtasını selamladı.
Erdoğan ve Papa birbirlerine hediye takdim ettikten sonra baş başa görüşmeye geçti. Papa, Erdoğan'a Meryem Ana heykeli ve Sultan Ahmet Camii'nin tasvir edildiği bir hatıra madalyası kalıbı hediye etti.
Vatikan Devlet Başkanı Beştepe'deki görüşmenin ardından, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret etti.
PAPA 14. LEO İSTANBUL'DA
Papa 14. Leo başkentten ayrıldı. Esenboğa Havalimanı'nda Papa 14. Leo’yu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet uğurladı. Papa 14. Leo, "AZ 4001" sefer numaralı "A320neo" tipi özel uçak ile İstanbul Atatürk Havalimanı’na indi.
Papa’yı İstanbul Valisi Davut Gül ve il protokolü karşıladı. Karşılaşmanın ardından beraberindeki heyetle Atatürk Havalimanı'ndan ayrılan Papa 14. Leo, Şişli’de konaklayacağı Saint Esprit Katedrali’ne yoğun güvenlik önlemleri arasında geldi.
LÜBNAN'A GEÇECEK
Papa 14'üncü Leo, 1 milyon 400 bin üyeli küresel Katolik Kilisesi'nin lideri. Türkiye'nin ardından Lübnan'a gidecek. Uluslararası basının büyük önem verdiği bu ziyarette 80'den fazla gazeteci Papa'ya eşlik ediyor.
14'üncü Leo, ilk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı.
PROGRAMIN DEVAMINDA NELER VAR?
Ankara'daki temaslarının ardından yarın sabah Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek Papa 14. Leo, Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret ettikten sonra helikopterle İznik'e geçecek. Papa 14. Leo, burada ayine katılacak.
Papa 14. Leo, cumartesi günü Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, Volkswagen Arena'da yapılacak ayini yönetecek.
Ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle patrikhaneyi tekrar ziyaret edecek ve Patrik Bartholomeos ile bir araya gelecek.