Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 14'üncü Leo, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.

14'üncü Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Papa ikili görüşme gerçekleştirdi.



Ortak basın toplantısında kürsüye ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve şunları söyledi:

“Kendilerinin göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmesini çok anlamlı buluyorum. Bu ziyaretin Türkiye ve Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamasını canı gönülden temenni ediyorum. Ziyaret boyunca Türkiye’den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına yürekten inanıyorum.”

“Türkiye'de kilise ve sinagogları yan yana görürsünüz” diyen Erdoğan, ziyaretin insanlığın yön arayışının hızlandığı, küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı, Asya’dan Afrika’ya Latin Amerika’dan Doğu Avrupa’ya gerilimlerin arttığı dönemde gerçekletiğini ve hayırlara vesile olmasını ümit ettiğini kaydetti.

“SURİYE VE UKRAYNALI MÜLTECİLERE KAPILARIMIZI AÇTIK”

Erdoğan, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, “İkili görüşmemizde istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık. İkili münasebetlerimizin yanı sıra insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren güncel meseleleri ele aldık. Göçe zorlanan insanlara sahip çıkmak kadar, insanları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılmasına dikkat çektik” diye konuştu.

Türkiye,'nin milli gelire oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, “Suriye ve Ukrayna'da savaştan kaçan mültecilere kapılarımızı açtık. Herkes için adalet, herkes için barış, herkes için huzur. Bizim başarmak istediğimiz budur” ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, GAZZE'DEKİ TEK KATOLİK KİLİSESİNİ VURDU"

Erdoğan, Gazze ile ilgili ise şunları kaydetti: “İsrail saldırılarında 70 binden fazla Gazzeli katledildi. İsrail hükümeti kilise ve camilerin olduğu sivil yerleri aylardır bombalıyor. İsrail'in vurduğu ibadethenelerden biri Gazze'deki tek Katolik Kilisesi olan Kutsal Aile Kilisesi'ydi. Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir.”

"İNSANLAR AŞIRI GÖRÜŞLER TARAFINDAN PARÇALANIYOR"

Erdoğan'ın ardından Papa 14'üncü Leo kürsüye çıktı. Papa, konuşmasında şunları söyledi:

“Yaşadığınız toprakların kültürel değerleri, farklı fikirler ve geleneklerin bir araya geldiğini kalkınmanın bir bütün şeklinde gerçekleştiğini hatırlatmaktadır. Boğaz üzerindeki köprü imgesi, iç çeşitliliğinize değer verdiğinizi gösteriyor. Bu köprü, Asya ve Avrupa'yı ve Doğuyla Batı'yı birleştirmeden önce ülkeyi birleştirmektedir.”

Papa, Türkiye^de yaşayan Hristiyanların Türk kültürünün bir parçası olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Ancak insanlık gittikçe kutuplaşıyor ve insanlar aşırı görüşler tarafından parçalanıyor. Türk Papa olarak bilinen Papa 23'üncü John, Akdeniz'in tam kalbinden bizleri başkaların acısını hissetmeye, yoksulların ve yeryüzünün çığlığına davet ederek kayıtsızlığa karşı çıkmıştır.”

Papa 14'üncü Leo, “Hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız. Bunun da sosyal ve siyasal sonuçları vardır” diye ekledi.

"TÜRKİYE BARIŞ KAYNAĞI OLSUN"

Papa, konuşmasının devamında, ailenin sosyal yaşamın ilk çekirdeği olduğunu, diğer ülkelerden daha faza olarak ailenin Türk kültüründe hâlâ çok önemli olduğunu dile getirdi. Papa, “Aile yaşamında kadınların katkısı çok özel biçimde ortaya çıkar” ifadesini kullandı.

Papa 14'üncü Leo, şunları ekledi: "Türkiye, adil ve kalıcı barışın hizmetinde halklar arasında bağ kurmuştur. Bu ülkenin katkılarıyla barışa daha yakın olacağız. Türkiye barış kaynağı olsun."