Erdoğan'dan polisin uyarı ateşinde ölen gencin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüştü.



Erdoğan görüşmede, hayatını kaybeden Ali Hemdan El Asani’ye Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.



'Yaşanan elim hadise nedeniyle' büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını söyledi.

Konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını belirten Cumhurbaşkanı, "Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

AFRİN'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Dün Afrin'de PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin bilgi de veren Erdoğan, saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını söyledi.