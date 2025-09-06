Erdoğan'dan şehit ailesine telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2007'de Şırnak'ta tuzaklı mayın patlaması sonucu hayatını kaybeden şehit piyade er Süleyman Yılmaz'ın eşi Ayşegül Yılmaz ile telefonda görüştü.

Şehide bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen ve aileye başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, çocuklarının durumunu sordu.



Hatay'da şehidin adını taşıyan lisenin 2010 yılında açılışını yapan Erdoğan, tüm aileye selamlarını iletti.