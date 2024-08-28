Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler'i anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 5. yılında anma mesajı paylaştılar.

Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler'i anma mesajı

Cumhurbaşkanı , yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesiller yetiştirmeye adayan, eserleriyle, mücadele ve imtihanla geçen hayatıyla pek çok gence ilham veren, cesaret aşılayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebedi aleme irtihalinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

"ÖZLEMLE YAD EDİYORUM"

Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir neslin kalbine dokunan, inancı ile kalemini bir araya getirip öncü ruhuyla derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Şule abla bizlere, insan olmanın özünde yatan doğruluk, adalet ve hakikat için mücadele etmeyi, ideallerini cesaret ve zarafetle savunabilmeyi öğretti. Ne mutlu ki bugün, mirasını yaşatmak için kurduğumuz Şule Yüksel Şenler Vakfı, ömrünü adadığı herkes için adil bir dünya hayalini yeni nesillerin kalbine nakşediyor. Bilhassa gençlerimizin, onun fikirlerine ve ideallerine sıkı sıkıya sarılmasını temenni ediyor, Şule ablayı özlemle yad ediyorum."

Erdoğan paylaşımında, Şule Yüksel Şenler'i anlattığı bir videoya da yer verdi.

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