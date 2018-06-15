Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmara İlahiyat Camisi'nde kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“İslam dünyası bayrama sıkıtılar içerisinde, terör içerisinde girdi.” diyen ve her bayramın bir umut tazeleme olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

“Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız’ın abisi, Suruç’ta terör örgütü PKK-HDP tarafından öldürdü. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar, durumları ağır olanlar da var.

Bunlar birer tahrik unsuru olarak bunu bırakmış değiller. Esnaf ziyareti yapılırken ‘siz bizim HDP’li olduğumuzu bilmiyor musunuz, nasıl girersiniz’ diye aileye saldırı yapıldı. 4 ölü var, 9 kadar yaralı var. Barışa koşalım diyenler, demokrasi, barış özgürkten yanayız diyenler, çözüm sürecinde yaptıkları oyunları sürdürüyorlar.

Ne yaparlarsa yapsınlar bilsinler ki bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar’da ne Cudi’de ne Tendürek ne Bester deresinde ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz, tek terörist kalmayıncaya kadar kovalayacağız.

Benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Huzuru tesis etmeye çalışırken bu tür olaylara karşı karşıya kaldığımızda gereğini yapmalıyız. Milletimden, bu oyuna gelmemesini, dayanışma içerisinde 24 Haziran’ı hayırlısıyla atlatmamızı rica ediyorum. Bu seçim kırılma noktası, sıçrama tahtası olacak. Milletimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum, nice bayramlara Rabbim bizi kavuştursun diyorum..."

"BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMİMİZDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kalıcı bedelli askerlik' sorusuna, ""Bu ayrı bir konu..." yanıtı verirken, bedelli askerlikle ilgili şunları söyledi:

"Bedelli askerliği belirleyecek olan sivillerden ziyade askeri erkan. Oturacağız, konuşacağız, 'bize şu kadar asker gerekiyor' dendiğinde bunu kenarıya bırakamayız. Silahlı kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçti, bu devam da ediyor. Bedelli askerlikle ilgili bir ihtiyacın olduğu ortada. Seçimlerden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturup konuşacağız ve adım atacağız, bu gündemimizde..."