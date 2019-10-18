Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe'de yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan'ın toplantıda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Suriye'deki hadiseler başlamadan önce iyi ilişkilerimiz vardı. Beşer Esed ile ailecek görüşecek kadar yakınlığa sahiptik. Ülkesinde insan hakları ve adaletin geliştirilmesi konusunda pek çok tavsiyede bulunduk. Kürt nüfus için adımlar atmasının önemli olduğunu söyledik. Tavsiyelerimize uymak yerine halkın üzerindeki baskıyı artırdı. Suriye halkı Esed'e karşı direnirken Irak'taki DEAŞ belası bu ülkeye de sıçradı. Ardından PKK, PYD ve YPG terör örgütü bindi. Suriyeli 6 milyon kişi ülke dışına gitmişti. Bunun 4 milyonu ülkemize gelmiştir.

DEAŞ ile en sonuç alıcı mücadeleyi Türkiye yürüttü. Fırat Kalkanı ile 3 binin üzerinde DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. DEAŞ sonrasında Suriye'de tutunamadı ve çözüldü. Rakka ve Deyrizor arasını da temizlemeye talip olduk. ABD yönetimine yaptığımız teklifler karşılık görmedi. ABD bu işi PKK/YPG ile yapmayı tercih ettik. Sonra bu örgüt Türkiye'ye karşı bir tehdide dönüştü. Beklediğimiz adımlar atılmadı. Bize de kendi göbeğimizi kendimiz kesmekten başka çare kalmadı. Önce Zeytin Dalı ile Afrin ve çevresini temizledik. Astana ve Soçi süreci ile İdlib'de yaşanabilecek insanı dramın önüne geçtik.Sonra Fırat'ın doğusu için hazırlıklara başladık. Diploması kanallarını kullandık. ABD ve Avrupa'nın desteğini çekemedik.

"HAREKATIN HAZIRLIĞI 3-4 YILI BULDU"

Barış Pınarı Harekatı'nın iki amacı vardır, sınırlarımızdan PKK/YPG'yi temizlemek ve güvenli bölgeye ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşünü sağlamak. 2 milyon kişinin dönmesini planlıyoruz. Planın ilk şartı bölgenin terörden temizlenerek güvenli hale getirilmesiydi. Güvenli bölge projemizi G20 toplantısında teklif ettim. Hepsi olumlu buldu ama adım atmaya kimse yanaşmadı. Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra bu konuyu yeniden gündeme getirdik. Ama istediğimiz ilerlemeyi sağlayamadık. Bunun üzerine 9 Ekim saat 16.00'da harekatı başlattık. Barış Pınarı Harekatı anlık değildir. Hazırlığı 3-4 yılı buldu. Gelişmeler anlık olmadı.

Harekattan önce Sayın Trump ile yaptığımız konuşmada harekata başlayacağmızı söyledim. Beyaz Saray açıklamasında ABD'nin askerlerini çekeceği ilan edildi. Herhangi bir engel kalmadı. Kısa sürede birkaç noktadan 30 km derinliğe ulaşınca ABD ve diğer ülkelerinin tavrı değişti. İlk 1-2 gün böyle bir başarı beklemedikleri için düşük tepki ortaya koydular. Başarıya ulaşacağı anlaşılınca tepkiler yükseldi. Biz kararlılıkla devam ettik. Resulayn ve Tel Abyad'ın da olduğu 30 yerleşim yerini kontrol altına aldık.



"20 SİVİL VATANDAŞIMIZ İLE 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU"

4 askerimiz ve 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 750'yi buldu. 20 sivil vatandaşımız şehit oldu, 181 vatandaşımız yaralandı. Türk medyasıyla yaptığım toplantıda söyledim yine söylüyorum, Türkiye NATO üyesidir ama terör örgütleri ne zaman üye oldu bilmiyorum. Türkiye en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygısını ifade etti. 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak anayasa komitesinin dönüm noktası olmasını temenni ediyorum.

SİVİL KATLİAM İDDİALARINA YALANLAMA

Bu harekatla DEAŞ'ın yeniden canlanacağı ve sivil katliam yapıldığı iddiası terör örgütünün yalanlarıdır. Bize harekatı durdurma çağrısı yapanlara bir teklifte bulunmuştum. Hemen bu gece terör örgütünün silah bırakıp güvenli bölgeden çıkmalarını istemiştik. 120 saatlik bir mutabakarı sağladı. 13 maddelik mutabakata göre ABD 120 saat yani 5 gün içinde teröristlerin güvenli bölge dışına çıkmasını sağlayacak. Dün akşamdan başlamak üzere Barış Pınarı'na 120 saat ara verdik. Ellerindeki silahlar toplanacak, tahkimatlar imha edilecek. Güvenli bölgeden çıkacaklar. TSK ise bölgeden çıkmayacak. Kontrol Türkiye'ye bırakıldıktan sonra Barış Pınarı Harekatı sona erecektir.

"GEREKEN YAPILACAK"

Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu medya yer aldı. Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz.

PUTİN GÖRÜŞMESİ

Salı günü Sayın Putin ile görüşeceğiz. Amacımız Rusya ile makul bir uzlaşmaya varmaktır. Rejimin bulunduğu yerlerde PKK/YPG'nin tamamen temizlenmesini istiyoruz. PKK/YPG'nin tamamen temizlendiği yerlerin rejim tarafından kontrol edilmesi bizim için rahatsızlık sebebi değildir. Bizim orada kalmak gibi bir niyetimiz yok. Münbiç'ten, Kobani'den terör örgütü çıkarılırsa bizim için bir mesele yok. Yeter ki terör örgütünden temizlensin. Tüm derdimiz bizi tehdit eden taciz eden terör örgütlerini buradan çıkarmaktır."



Erdoğan'ın konuşmasının ardından soru-cevap kısmına geçildi.