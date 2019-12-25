Erdoğan'dan Yavaş-Aygün talimatı: Bizim meselemiz değil, karışmayın

CHP'li Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasındaki 'Togo Kuleleri’ kavgası, AK Parti MYK toplantısında da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konunun CHP'yi ilgilendirdiğini belirterek, parti kurmaylarının bu polemiğe girmemesini istedi.

mansur yavaş sinan aygün.jpg

İlişkili Haberler

Sinan Aygün savcıya ifade verdi

Sinan Aygün savcıya ifade verdi

Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında FETÖ'den suç duyurusu

Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında FETÖ'den suç duyurusu

Sinan Aygün'den rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama

Sinan Aygün'den rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama

AK Parti'nin önceki gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında eski CHP Milletvekili işadamı Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rüşvet ve rant tartışması' da değerlendirildi. 

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış’ın haberine göre, Erdoğan, kurmaylarına, "Bu konuyu takip etmeye devam edin. Ancak bu konu bizim meselemiz değil, bizi ilgilendiren bir yanı da yok, o nedenle polemiğe girmeyin" talimatı verdi.

Erdoğan'a, konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir komisyon kurulduğu ve bu komisyonun olayı yakından takip edeceği bilgisi verildi.

VİDEO: AYGÜN: 25 MİLYON LİRA OKUL BEDELİ OLMAZ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...