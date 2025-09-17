Erdoğan'dan Menderes ve arkadaşlarının idamlarının 64. yılına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam edilişlerinin 64. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum."
