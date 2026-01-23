Erdoğan'ın 2025 faaliyetleri kitapta derlendi: "Aşkınan Koşan Yorulmaz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yılki tüm faaliyetlerini tek bir kitapta topladı.

Kitabın ismi Cumhurbaşkanı'nın da konuşmalarında sık sık kullandığı Neşet Ertaş'ın "Aşkınan Koşan Yorulmaz" sözü oldu.

810 sayfa uzunluğundaki kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışında katıldığı program ve faaliyetler gün gün aktarılıyor.

ZİRVELER VE ZİYARETLER YER ALIYOR

Kitapta, Erdoğan'ın gerçekleştirdiği 22 ülke ziyareti ve katıldığı 26 uluslararası zirveye yer veriliyor.

Cumhurbaşkanı'nın yıl boyunca ağırladığı 136 yerli ve yabancı konuk, 84 yurt dışı ve yurt içi görüşmesi ve 134 kabul ve yurt içinde gerçekleştirdiği 29 ziyaret, 43 açılış da kitapta yer alıyor.

Erdoğan'ın ülke liderleri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri de fotoğraflar eşliğinde kronolojik olarak sıralanıyor.

2025 yılında ekonomi, savunma, diplomasi, sosyal politikalar, sanayi ve teknoloji alanlarında atılan atımlar ve projelere de kitapta yer verildi.

Kitap, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden indirilebiliyor.