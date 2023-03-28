Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazlara AK Parti'den tepki

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'nin yaptığı itirazın ardından DEVA Partisi ve Memleket Partisi'den de itiraz geldi.

Partiler, itiraz dilekçelerini YSK'ya teslim ederken, Erdoğan'ın geçici aday listesinden çıkarılmasını talep etti. Erdoğan'ın iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığını belirten partiler, aday olmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtiliyor.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA ENGEL YOK"

Üç partiden gelen itiraz dilekçesine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın adaylığının önünde bir engel olmadığını belirttiği şu açıklamayı yaptı:

''Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır."

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir." mesajını paylaşan Çelik, "Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının “Sabih Kanadoğlu zihniyeti” olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verdi.