Erdoğan’ın İsrail uyarısı: CHP, Meclis’te kapalı oturum talep etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsrail’in hedefinde Türkiye de var.” uyarısı siyasetin gündeminde… CHP, bu konuda Meclis’te kapalı görüşme yapılmasını istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüşen CHP heyeti, kapalı oturum yapılmasını talep etti.

Erdoğan’ın İsrail uyarısı: CHP, Meclis’te kapalı oturum talep etti

İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor. İran’ın dün akşam gerçekleştirdiği füzeli misilleme sonrası bölgede gerginlik daha da arttı.

Cumhurbaşkanı dün yaptığı konuşmada, “İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek.” demişti.

Erdoğan’ın bu uyarısı siyasetin gündeminde…

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek

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KAPALI OTURUM İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını yorumlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “‘İsrail bizimle savaşacak” demek çok önemli bir laftır. Bu söz boşta kalamaz, bu sözün altı doldurulmak zorundadır.” diye konuştu.

Emir’in başkanlık ettiği CHP heyeti açıklama sonrasında Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüştü.

CHP heyeti bu görüşmede TBMM’de kapalı bir oturum yapılmasını talep etti.

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