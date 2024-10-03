Erdoğan'ın İsrail uyarısından Meclis'te kapalı oturum düzenlenecek mi? Kurtulmuş'tan açıklama

Son dakika haberi! İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsrail’in hedefinde Türkiye de var.” uyarısı siyasetin gündeminde…

Erdoğan Meclis'in 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında yaptığı konuşmada, “İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek.” demişti.



CHP KAPALI OTURUM İSTEDİ



CHP, Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin "Bu söz boşta kalamaz, bu sözün altı doldurulmak zorundadır.” ifadelerini kullanırken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Meclis'te kapalı oturum yapılmasını talep etmişti.



Son olarak tartışmalara ilişkin açıklama yapan Kurtulmuş, "Kapalı oturum olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.



Kurtulmuş, "İlgili bakanların katılımıyla Meclis'te, İsrail’in yayılmacı politikaları ve Türkiye’nin geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturum yapılabilir." dedi.