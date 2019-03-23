Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez oy kullanacak ve genç seçmene yönelik mesajını içeren videoya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medyadan yanıt verdi.



AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere yönelik bir proje hazırladı.



Proje kapsamında ilk defa oy kullanacak seçmenler ile 18-30 yaş aralığındaki seçmenlerin adreslerine 81 ilde bulunan teşkilat üyelerince zarf içerisinde kartpostal gönderilecek.



Kartpostaldaki QR kodunu telefon kameralarıyla okutanlar "sanaemanet.com.tr" adresinde kendilerine özel sürpriz bir video ile karşılaşacak.



Videoda kendi isimlerine özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj olacak.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Gençlik Kolları tarafından kendisine özel hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını Twitter hesabından paylaştı.



Erdoğan vidoda, gençleri en kalbi duygularıyla selamlayarak bugün dünyada ve Türkiye'de hayatın her alanı gibi fikirleri paylaşma yöntemlerinin de hızla dijitalleştiğine dikkati çekti.



Geçmişte daha çok yazılı olarak ifade ettikleri bazı mesajları bu vesile ile gençlere dijital olarak ulaştırmak istediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, videodaki mesajında şunları kaydetti:



"Değişim, hayatın bir gerçeği olduğu gibi buna uygun adımları atmak da güçlü ve büyük Türkiye hedefimizin temel şartıdır. Ülkemizi kalkındırarak, büyüterek, istihdamı artırarak size ve milyonlarca gencimize daha güçlü eğitim alt yapısı ve girişimcilik fırsatları sunmak için çalıştık. 31 Mart seçimlerinden başarıyla çıkarak şehirlerimizi sizinle birlikte yönetmek, sizinle birlikte ileriye taşımak istiyoruz. Bunun için belediye başkanlıklarında, belediye ve il genel meclis üyeliklerinde gençlerin temsiline özel önem veriyoruz. Sizden, bu kutlu yürüyüşte bizimle birlikte olmanızı istiyorum. Gelin, Türkiye için omuz omuza mücadele edelim."



ALTUN'DAN CEVAP

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun da Erdoğan'ın mesajına, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Kim var' diye seslenilince sağına soluna bakmadan 'Ben varım, şehrim, ülkem #BanaEmanet' diyen bir gençlikle omuz omuza vereceğiz. Şehirlerimizi, ülkemizi birlikte yöneteceğiz. İyi ki varsınız gençler." cevabını verdi.