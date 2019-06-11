Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı İstanbul'da geçirirken bayram sonrasında mesailerini İstanbul'dan çok Ankara'da gerçekleştirmeye karar verdi.

Milliyet gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre, Erdoğan'ın kurmaylarıyla birlikte seçime kadar taslak programını belirlerken önümüzdeki hafta başında İstanbul'daki seçim toplantısı dışında toplantı konulmadı.

Erdoğan'ın seçime kadar ise İstanbul'da daha önce planladığı üzere miting yapması beklenmiyor. AK Parti kurmayları ise, Erdoğan'dan bağımsız olarak seçim çalışmalarına daha da yoğunlaştırarak devam edecek. Binali Yıldırım'ın yanı sıra bazı bakanlar ile AK Parti yönetimi sahada yoğun çalışmada olacak.

Erdoğan, yarın itibarıyla Ankara'ya gelecek ve programlarına Ankara'dan devam edecek. Erdoğan hafta başında seçim toplantısı için İstanbula gidecek ve döndükten sonra da son haftayı Ankara'da geçirecek.

Erdoğan'ın Ankara'da yoğun programları olacak. Erdoğan'ın, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile TV programı öncesi Binali Yıldırım'la pazar günü bir araya geleceği öğrenildi. Erdoğan ayrıca önümüzdeki hafta ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da Külliye'de ağırlayacak...