Erdoğan'ın "Şaibeli kurultay" sözü | Kılıçdaroğlu: CHP açıklama yapmalı, yapmıyorsa sükut ikrardan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa İl Kongresi'nde "Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler." demişti.



Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT televizyonunda katıldığı programda, CHP yönetimini eleştirdi.



Kılıçdaroğlu, "Nedir şaibe? Ya 'Çık açıkla' diyecekler ya da 'Böyle bir şey yoktur' diyecekler. Bir şey varsa, partinin kesinlikle kirlilikten arınması gerekir." dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir şüpheniz var mı?" sorusuna ise "Benim elimde bir şey yok." yanıtını verdi.



CHP'DE ADAY BELİRLEME SÜRECİ



CHP'nin, cumhurbaşkanı adayını seçme kararını da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Daha uzun süre var, niye acele ediyoruz ki? Ülke yangın yerinde." diye konuştu.



Kendi adaylığının da hata olmadığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu "MYK'daki arkadaşlarımın görüşü oydu." dedi.

