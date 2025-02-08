Erdoğan'ın "Şaibeli kurultay" sözü | Kılıçdaroğlu: CHP açıklama yapmalı, yapmıyorsa sükut ikrardan
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybettiği son kurultaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "şaibeli" ifadesiyle ilgili konuştu. CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa İl Kongresi'nde "Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler." demişti.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT televizyonunda katıldığı programda, CHP yönetimini eleştirdi.
Kılıçdaroğlu, "Nedir şaibe? Ya 'Çık açıkla' diyecekler ya da 'Böyle bir şey yoktur' diyecekler. Bir şey varsa, partinin kesinlikle kirlilikten arınması gerekir." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir şüpheniz var mı?" sorusuna ise "Benim elimde bir şey yok." yanıtını verdi.
CHP'DE ADAY BELİRLEME SÜRECİ
CHP'nin, cumhurbaşkanı adayını seçme kararını da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Daha uzun süre var, niye acele ediyoruz ki? Ülke yangın yerinde." diye konuştu.
Kendi adaylığının da hata olmadığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu "MYK'daki arkadaşlarımın görüşü oydu." dedi.
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