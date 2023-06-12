"Erdoğan’ın ziyaretinde KKTC devlettir vurgusu öne çıkacak" Selim Sayarı yazdı

Selim Sayarı-NTV Lefkoşa Temsilcisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devlet geleneği çerçevesinde Kıbrıs milli davasına verilen önemi vurgulamak amacıyla ilk yurtdışı ziyaretini adaya yapıyor. Bu ziyaret Kıbrıs’ın ortak milli dava olduğunu dünyaya bir kez daha gösterecek bu açıdan başlıbaşına önemli…



Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde ikili ilişkilere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisi yapılacak”



Atılacak adımlar nedir? İlk sırada KKTC’nin tanınması çabaları var. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmada tüm dünyaya KKTC'nin tanınma zamanının geldiğini söylemişti.



Cumhurbaşkanı Tatar Erdoğan’ın ziyaretini yorumlarken “Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyaretle dünyaya, 'KKTC bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti bu devleti sonuna kadar desteklemektedir.' mesajı verilmektedir." dedi. "Yeni dönemde ilişkilerimiz daha da ileri noktaya taşınacak" diyen Tatar iki ülke arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer konulardaki işbirliğinin artacağını vurguladı.



Erdoğan’ın ziyaretinde KKTC devlettir vurgusu öne çıkacak.



KKTC’nin güvenliği, Doğu Akdeniz’de Türk kıta sahanlığı içindeki doğalgaz ve petrol yatakları, buralarda Türk gemilerinin araştırma ve sondaj faaliyetleri diğer konular arasında.



Erdoğan ve Tatar Ada'da yaşanan gelişmeleri bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alacak.



İki lider önce başbaşa görüşecek ardından ortak basın toplantısı yapılacak. Erdoğan’ın burada vereceği mesajlar merakla bekleniyor.



Rum kesimi ve Yunanistan soruna yön veren ülkelerle görüşmelerin yeniden başlatılması için bir süredir yoğun diplomatik çaba sarfediyor. Özellikle Rumların yeni lideri Nikos Hristodulidis müzakerelerin yeniden başlaması için AB ve ABD nezdinde destek arayışında.



Türk tarafının yeni Kıbrıs politikası gayet net ve açık.



İki eşit egemen devletin yan yana işbirliğine dayalı konfederal yapıda bir çözümü öngörüyor. Rumlar federasyonu savunuyor ancak Türk tarafı 50 yılı aşkın Rumların reddetmesi yüzünden sonuç alınamayan Federasyona dayalı çabaların sona erdiğini 2017 yılında yine Rumların tutumu nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerde açıklamıştı.



Türk tarafı KKTC’nin eşit egemen statüsü tescil edilmeden hiçbir koşulda müzakerelere başlanamayacağını da açıkça ortaya koyuyor. Çünkü Rum tarafı AB üyesi tanınmış bir devlet olarak masaya oturuyor çözüm çabalarını boşa çıkararak masadan kalkıyor ve yoluna aynı statüde devam ediyor.



KKTC ise aynı masaya Türk toplumu olarak oturuyor ve ambargolar altındaki Türk toplumu olarak kalıyor. Yeni bir müzakere süreci başlayacaksa KKTC’nin Rumlara eşit, egemen ayrı devlet statüsüyle masaya oturması masadan kalkılacaksa da bu statüyle masadan kalkması şart koşuluyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs’ta iki ayrı eşit ve egemen devletin varlığına dayalı bu siyaset hakkında yapacağı açıklamalar büyük merakla bekleniyor.



Erdoğan’ın yeni bir açılım sunup sunmayacağı da heyecanla bekleniyor. Erdoğan en son Doğu Akdeniz’deki enerji denklemine dahil tüm tarafların aralarında KKTC’nin de olacağı uluslararası bir konferansta aynı masa etrafında toplanmasını önermişti. Bu öneri halen geçerli.



Erdoğan’ın ilk yurtdışı ziyareti Türkiye yüzyılında nasıl bir dış politika izleneceğinin ipuçlarını vermesi açısından da önemli. Basın toplantısında yapacağı açıklamalar bu açıdan da dikkatle izlenecek ve yorumlanacak.



Bu ziyaret Erdoğan’ın devlet geleneği çerçevesinde Kıbrıs’a gelişinden çok daha önemli bir ziyaret olarak görülüyor. Erdoğan’ın basın toplantısına Türkiye, Kıbrıs Türk ve Rum medyasının yanı sıra uluslararası medyadan da büyük ilgi var. Erdoğan’ın son yıllardaki en fazla ilgi çeken dış ziyaretlerinden biri olacak demek yanlış olmaz.



Erdoğan’ın İstanbul’dan Lefkoşa’ya varışıyla günübirlik programı başlayacak ilk durak Lefkoşa Atatürk Anıtı olacak burada anıta çelenk konulacak saygı duruşunun ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak.



Erdoğan KKTC cumhurbaşkanlığı yerleşkesine geçecek burada devlet töreniyle karşılanacak.



Erdoğan ve KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar cumhurbaşkanlığında önce baş başa görüşme yapacaklar. Ardından diğer temaslar ve görüşmeler yapılacak.



İki cumhurbaşkanı kameralar karşısına geçerek ortak basın açıklaması yapacak.