Erdoğan: İnsanlığa karşı suç işleniyor, önceliğimiz ateşkes

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarını "insanlık dramı" olarak nitelendirdi.

28 gündür insanlığa karşı da suç işlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor. Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

KARABAĞ SORUNU



Küresel sınamalarımızla en önemli gücümüz Türk dünyasıının birlik beraberliğidir.

Can Azerbaycan Karabağ'da 30 yıldır süregelen işgale son verdi. Bu tarihi başarıdan gruru ve sevinç duyuyoruz. Kalıcı barışa bir adım daha yaklaşmış olduk. Ermenistan'ın Azerbayacan'a karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Azerbaycan'a olan desteğimizi sürdürmeliyiz.



İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISI

Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor. Masum çocuklar acımazsızca katlediliyor. 7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir. Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır. Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor.

İlkeli ve insani bir duruş sergiledik. Önceliğimiz insani ateşkesin süratle teşkil edilmesidir.



Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar elverdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz.



Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu önümüzdeki devri Türk devri yapmak için omuz omuz çalışacağız.

Büyük Türk ailesinin ayrılmaz bir parçası Kıbrıs Türkleri ile dayanışma içinde hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür.