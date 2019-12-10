Erdoğan: Libya talepte bulunursa asker gönderebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı.

Erdoğan burada konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

Ecdadımız bu konuda tüm insanlığa ışık tutan tavsiyeleriyle öne çıkmaktadır. Bu konudaki en büyük mücadeleler insana karşı en büyük zulmün yapıldığı yerlerden çıkmıştır.

Ülkemizin meşru terörle mücadele hakkını insan hakları kapsamında değerlendirmek isteyenlerin geçmişinde her türlü leke mevcuttur.

Sessiz devrim dediğimiz reformlarla vatandaşlarımızın hayat standartını yükselttik. Yasakları kaldırdık, özgürlük alanlarını genişlettik. Dini azınlıklara ait malların varlıklarını iade ettik. Hep önce insan demeye devam edeceğiz.

Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. 'Avrupa'da şu lider örnektir' diyebilecek cesareti bulamıyorum.

Putin'le gizli ajandalarımız yok. Birbirimize karşı çok açık, net adımlarımızı atıyoruz. İnanıyorum ki bölgede barışı beraber sağlayacağız.

ABD Başkanı Trump'ın gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler. Bana karşı da çok açık söyler, ben de kendisine çok açık söylerim

LİBYA'YA ASKER GÖNDERİLMESİ

Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, yeteri derecede neyse gönderebiliriz.

Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. Siz ne zaman çıkarsanız, biz teröristlerden orayı ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız.

NOBEL TEPKİSİ

Nobel kendini tüketmiştir. Nobel kendini bitirmiştir. Nobel tamamen siyasi, tamamiyle ideolojik davranan bir kuruluştur. Benim için Nobel’in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye olarak törene katılmayacağımızı belirttik, dostlarımıza da söyledik. Böyle bir katili ödüllendirmek, zulm ile ortak hareket etmektir.

Nobel böyle biz zalime ödül vermekle ona ortak olmuştur. Böyle bir şey kabul etmemiz mümkün değil. Milosevic gibi adamlar mahkum edilmiş kişiler. Bu adamlara methiyeler düzen adam ödül veriyorsanız sizin artık uluslararası camiada takdir edilecek hiçbir yanınız kalmamış demektir. Bu akşam benim önemli bir toplantım var o toplantıda da buna özellikle değineceğim. Bu sadece şu anki ödülde değil ki bundan önceki ödüllerde buna dikkat etmişlerdir. Türkiye’den kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir.

Aziz Sancar verilen ödüle tartışılacak bir şey söz konusu değil. Kalkıp da teröristleri kendi romanına yansıtanları Nobel'e layık görürseniz bizim de sizi tanımamız gayet mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gün kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesi halinde bunu almayacağını bildirdi.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?



Bu konu şu anda gündemimizde. Bütçe görüşmelerinden sonra öğrencilerin lehine bir adım atacağız. Beklentiniz biliyorum borçların silinmesi olacaktır. Burada yeni çalışmalar olacaktır. O da nedir, kredi olayı kalkacaktır sadece burs verilme süreci