Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece Akkuyu ile kalmayacağız. Üçüncü bir nükleer enerji santralini de kuracağız" dedi.



Erdoğan, sosyal medya özel yayınında "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programında gençlerin sorularını cevapladı.



Yerli otomobile ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 hedefimiz. 2022'de biz kendi yerli, milli bu dediğim araçlarımızı inşallah ülkemizde göreceğimiz gibi dünya piyasalarına da ihracını yapacağız" ifadelerini kullandı.



Mega endüstri bölgeleri inşa ederek 100 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini de belirten Erdoğan, "Mevcut 135 sanayi sitemizi yeniliyoruz, dönüştürüyoruz. 317 bin kişiye de burada iş imkanı sağlayacağız" diye konuştu.



"Sadece Akkuyu ile kalmayacağız. Bir üçüncü nükleer enerjinin de şu anda görüşmelerini yapıyoruz. Üçüncü bir nükleer enerji santralini de kuracağız. Zira şu andaki Akkuyu bizim enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu inşallah karşılayacak. Bir yüzde 10'u belki daha fazlasını da Sinop'la karşılayabiliriz. Üçüncüsüyle de yine aynı şekilde daha fazlasını karşılama imkanımız olacak" diyen Erdoğan, Türkiye'nin kendi nükleer enerji santrallerini yapacağını, birilerinin söylediği oyunlara gelmek istemediklerini belirtti.

''KİMİ ZİYARET EDECEKLERİNİ BİLİYORLAR''



2003'e kadar Türkiye'ye ait sadece iki uydunun fırlatıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 16 yılda uzaya 10 uydu fırlattık. 2039'a kadar 11 uydumuzu uzaya fırlatacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı girişimci Elon Musk ile görüşmesi hatırlatarak, "2020 ve 2021'de Türksat 5A ve 5B'yi Elon Musk'ın Falcon roketleriyle fırlatacağız. Bunu kafaya koyduk ve görüştük. Konuşmalarımızı, görüşmelerimizi yaptık, o da olumlu baktı. Zaten ziyaretinin bir sebebi de o idi. Onlar da tabii kimi ziyaret edeceklerini biliyorlar" diye konuştu.



ERDOĞAN'DAN RONALDO'YA ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle birlikte düzenlediği sosyal medya özel yayınında Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İspanya karşısındaki futbolunu överken, futbolcunun Filistin meselesindeki tutumunun da çok önemli olduğunu ve bu nedenle alkışladığını söyledi.



Dünya kupasındaki favorisi sorulan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Ronaldo arasında karşılaştırma yapması istenen Erdoğan, "Ben ilk önce Almanya demiştim fakat yanıldık. Almanya ilk maçta yenildi, iş biraz sıkıntıya düştü. Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor. Almanya yenildi, Brezilya'nın hali ortada. Meksika acayip geldi. Bundan sonra böyle devam eder mi bilemiyorum" dedi.

Portekiz'in İspanya ile berabere kalmasına karşın Ronaldo'nun attığı 3 golün çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Frikik zaten tartışılmaz. Her babayiğidin karı değil ve o maçtaki performansı, o karakteri, inancı, hele hele Filistin meselesindeki karakteri, bunlar çok önemli. Onun için alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

