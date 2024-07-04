Ereğli'de denize girmek yasaklandı: 3 kişi boğuluyordu

Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolundaki mavi bayraklı "Sevgi ve Barış Plajı", "Mevre Altı Plajı", mesire alanı ve çevresinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin yanı sıra cankurtaranlar vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.



Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, Sevgi ve Barış Plajı sorumluluk bölgesinde denizde oluşan dalgalar nedeniyle vatandaşların denize girmelerinin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.



Aqua Park, dinlenme noktaları ve kumsalda hizmetlerin devam ettiği açıklamada, belediye görevlilerinin, sorumluluk alanında halkın güvenliği için denize girişlere izin vermediği kaydedildi.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER



Öte yandan bölgede denize giren 3 gencin dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdiklerinin görülmesi üzerine müdahale edildi.



Cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

