Ereğli’de hayatını kaybeden 12 denizci anısına anıt yapıldı

Karadeniz Ereğli sahilinde yer alan anıtta, fırtınada yaşamını yitiren mürettebatın isimleri, doğum yerleri ve görevleri yer alıyor. Anıtın üzerinde yer alan yazıda, "Bu anıt; 19 Kasım 2023 tarihinde ilçemizde meydana gelen ve Asrın Felaketi olarak adlandırılan kasırgada batan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisinde hayatını kaybeden 12 denizcinin anısına yapılmıştır" ifadeleri bulunuyor.



NE OLMUŞTU?



Kafkametler gemisi, Ereğli açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle batmış, gemide bulunan 12 mürettebattan bir kısmının cansız bedenlerine ulaşılmış, bir kısmı ise kaybolmuştu. Denizcilerin isimleri ise anıtta şu şekilde yer aldı: Cemal Turan, Hıfzı Tarhan, Berke Çamurtaş, Veli Özel, Göksel Özel, Tamer Özer, İsmail Kaptan, Satılmış Uslu, Mustafa Nacar, Cüneyt Aygen, Ömer Hebip ve Metin Usta.