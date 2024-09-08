Ereğli'de kuvvetli sağanak hayatı felç etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde yağış sonrası yola akan çamur aktı.

Ereğli'de kuvvetli sağanak hayatı felç etti

Karadeniz Ereğli ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan yoğun yağış, Çaylıoğlu köyünde dağ bölümünde biriken çamur ve toprak parçalarının yol üzerine akmasına neden oldu.

Yol kenarında yapılan istinat çalışmalarının da etkisi nedeniyle biriken toprak ve çamurlar yolun bir bölümünü kapladı.

Bölgeye diğer iş makinelerinin de gönderilmesiyle birlikte temizlik çalışması başlatıldı. Sürücüler bir süreliğine temizlik çalışmasını bekledi.

Yol temizleme çalışmaları sürüyor.

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