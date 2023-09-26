Ereğli’nin il olması için Ankara'ya yürüyorlar

Gençlerin birçoğunun büyük şehirlerde iş sahalarına giderek geçim sıkıntısı yaşamakta olduğunu sözlerine ekleyen Türktaş, "Biz gençlerimizi büyük şehirlere göndermek yerine ilçedeki organize sanayimizin büyümesini ve kalkınması Ereğli’de gençlerimize sahip çıkmak istiyoruz." dedi.



Türktaş, şöyle devam etti:



"Bölgemize daha fazla sanayi kurulmasını ve istihdam sağlanması istiyoruz. Tarım ve hayvancılıkta öncü bir ilçeyiz. Birçok insanımız Niğde ve Karaman’a çalışmaya gidiyor. İlçemiz üniversitesi ve polis okulu ile artık il olmayı hak eden bir ilçedir. Bu yürüyüş, siyası bir yürüyüş değildir. Ereğli’nin hakkını ve hak ettiği değeri alma yürüyüşüdür. Hükümet yetkilerine sesimizi duyurmak istiyoruz. 70 yıllık bir il özleminin artık bitmesini istiyoruz. Ereğli’nin sesi olmak için çıktığımız bu kutlu yürüyüşe bir müjde bekliyoruz. Yürüyüşümüze kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Ankara’ya 220 kilometremiz kaldı. 8 gün sonra ise yürüyüşümüzü Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde sonlandırmayı planlıyoruz."

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