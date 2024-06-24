Eren Bülbül kimdir? Eren Bülbül kaç yaşında ve neden öldü?

EREN BÜLBÜL KİMDİR?



Eren Bülbül, 1 Ocak 2002 tarihinde 13 çocuklu bir ailede Hasan Bülbül ve Ayşe Bülbül çiftinin 10. çocuğu olarak Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. 8 kız, 4 erkek kardeşi olan Eren'in Gizem adında ikiz kardeşi vardı. Köprüyanı mahallesindeki tek katlı bir evde büyüdü.



İlkokulu Köprüyanı'nda, ortaokulu Çatak Okulu'nda tamamladı. Çatak Ortaokulu'nda okuduğu dönemde, 11-12 Mayıs 2016 tarihlerinde Rize'de düzenlenen bocce turnuvasına katıldı. Liseye Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başladı.



Ortaokuldaki beden eğitimi öğretmenine göre, futbol oynamada çok iyiydi ve koşuda Maçka derecesi vardı. Abisi Arif Bülbül, Eren'in futbolcu olmak istediğini belirtmişti. Annesinin ifadesine göre ise Eren Bülbül'ün imam olma isteği, futbolcu olma isteğine göre daha baskındı.



Aile bireylerinin ifadesine göre, Eren Bülbül Türk askerlerinin öldüğünü gösteren haberleri izlediği zaman Türkiye'nin doğusunda askerlik yapmak ve "şehit" olmak istediğini söylüyordu.



İkiz kardeşi Gizem, verdiği röportajında Eren'in hayatta en çok istediği şeyin Güneydoğu'da askerlik yaptıktan sonra sevdiği ile evlenmek olduğunu ifade etmişti. Gizem, Eren ile beraber çobanlık yaptıklarını ve ara verdiklerinde ailecek horon oynadıklarını söylemişti.



2016 yılında babasını kaybeden Bülbül, köyünde bahçe işlerinde çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyordu. Annesinin ifadesine göre dönemin parasıyla günlük 20 liraya çalışıyordu.



Abisi Erdoğan Bülbül'ün ifadesine göre, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sokağa çıkın" talimatıyla Maçka ilçe merkezine gitmiş, 26 gün boyunca eve gelmemiş ve ilçe meydanında nöbet tutmuştu.



Eren'in çalışkan birisi olduğunu söyleyen Köprüyanı mahallesi muhtarına göre, Eren bahçede fındık toplayarak ve ot keserek para kazanıyordu. Eren Bülbül'ün lisedeki edebiyat öğretmeni, Eren Bülbül'ün akademik yönden kapasitesinin az olduğunu ve sınıf tekrarına kaldığını ama çeşitli yönlerden çok ilkeli bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti.



Okuduğu lisenin müdürü ise Eren'in hayat dolu bir öğrenci olduğunu ifade ettikten sonra okulun ismine Eren Bülbül'ün adını vererek ona olan borçlarını ödeyemediklerini, ardından dua da edeceklerini ifade etti.



Okul müdürünün verdiği demece göre, Eren matematikte iyi değildi ama tarih yazmıştı. Eren'in milletine olan sevgisinden bahseden sınıf arkadaşı, Eren'le pazartesi günleri Trabzonspor hakkında konuştuklarını söyledi.



Eren Bülbül'ün lisedeki başka bir sınıf arkadaşı, Eren'in yurtsever ve dürüst birisi olduğunu ifade etti.



Liseden diğer bir arkadaşı ise Eren'in genelde spordan konuştuğunu ve çok iyi birisi olduğunu belirtti.



Eren Bülbül Trabzonspor taraftarıydı.