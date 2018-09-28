Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla 11 sanıkla birlikte yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutukluluğunun devamına hükmedildi.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "gizliliğin ihlali, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte yardım etme ve göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçlarından yargılanan sanık Eren Erdem'in tutukluluk durumunu, daha önce verilen karar gereği dosya üzerinden değil duruşma açarak inceledi.



Duruşmada bulunmayan tutuklu sanık Eren Erdem'i 9 avukat temsil ederken, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Onursal Adıgüzel ve Gamze Akkuş İlgezdi ile milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Sezgin Tanrıkulu da duruşmayı izledi.



Heyet, 31 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13. ve Terörle Mücedele Kanunu'nun 19. maddesine eklenen geçici maddelerinde,"tutukluluk incelemesinin en geç 90'ar günlük sürelerde, kişi veya avukatlarının dinlenilmesi suretiyle resen yapılacağının" hüküm altına alındığını belirtti.



Mahkeme, tutukluluk incelemesi için açılan duruşmaya, Erdem'i temsilen katılan avukatların ismini tutanağa geçirdi.



Duruşmada, sanık Erdem'in avukatları Onur Cingil, Efkan Bolaç ve Gülsüm Öner Yetgin, diğer avukatlar adına da savunma yaptı. Avukatlar, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.



Tutukluluk incelemesine ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun niteliği, katalog suçlardan olması, diğer sanık beyanları, mevcut deliller, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin olması, sanık savunmalarının henüz alınmaması ve adli tedbir kontrollerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.



DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA



Duruşmanın ardından davaya giren avukat ve milletvekilleri, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.



CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gökçe Gökçen, mahkemenin siyasi bir karar verdiğini öne sürerek, CHP olarak bu davanın takipçisi olacaklarını buradan ilan ettiklerini söyledi.



Avukat Onur Cingil de yargılama sonunda her şeyin ortaya çıkacağını belirterek, "Delillerin hepsinin asılsız olduğunu tek tek ortaya koyduk. Eren Erdem'in normalde bugün tahliye edilmesi gerekirdi. Adalet er ya da geç bizim lehimizde olacak" diye konuştu.



Eren Erdem ve gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması 31 Ekim'de, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndaki büyük duruşma salonunda gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek.



BİRLEŞEN DAVALARIN GEÇMİŞİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erdem hakkında "üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle 11 Mayıs 2018'da iddianame hazırlanmıştı. İddianameyi 21 Mayıs'ta kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 19 Eylül'de yapılmasına hükmederek sanık Erdem hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.



Erdem, aynı gün Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelmiş ancak hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle gidişine izin verilmemişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçma şüphesi nedeniyle Erdem hakkında 28 Haziran'da yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunmuş ve talebi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti. Bu kararın ardından 29 Haziran'da gözaltına alınan Erdem, mahkemece tutuklanmıştı.



FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettikleri iddiasıyla kapatılan Karşı gazetesinin sahibi ve 10 çalışanına yönelik hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, bu dava dosyasının Eren Erdem hakkında açılan dava ile birleştirilmesine karar vermişti.



Birleştirme kararıyla dosyanın gönderildiği İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi ise birleştirmeye onay verirken, yargılamanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılması gerektiğine yönelik karar almıştı. Mahkemeler arasındaki uyuşmazlık nedeniyle dosya, ağustos ayında yargılama yerinin belirlenmesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) gönderilmiş, istinaf mahkemesi de davanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesini hüküm altına almıştı.



KARŞI GAZETESİ ÇALIŞANLARI



Karşı gazetesi çalışanlarına yönelik iddianamede ise 7 sanığın ByLock kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Firari sanık Ufuk Emin Köroğlu ve Değer Özergün'ün, "silahlı terör örgütü üyeliği ve terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayarak hedef gösterme" suçundan 8 yıl altışar aydan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanıklardan Alaaddin Akkaşoğlu, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala, Murat Kazancı ve Emrah Direk'in, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.



Kutlu Esendemir'in "silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapse mahkum edilmesi istenen iddianamede, etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılması istenen gazetenin sahibi Turan Ababey, Emre Erciş ve Mehmet Bozkurt'a "silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ceza verilmemesi talep ediliyor.

