Eren Kış-10 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe - Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonu başlatıldı.  Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 790 personel görev alıyor

Haberler - NTV Haber 03.12.2021 - 09:06

Eren Kış-10 operasyonu başladı

İlişkili Haberler

Komşu terörü mahalleliyi canından bezdirdi

Komşu terörü mahalleliyi canından bezdirdi

İçişleri Bakanlığı Dağı bölgesinde yeni bir operasyonun başlatıldığını duyurdu. 

Bakanlık, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı, Kars ve Erzurum İllerinde “EREN KIŞ-10 (ÇEMÇE - MADUR) ŞEHİT J.YZB. FERHAT ÇİFTÇİ” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (790) personel (70) operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...