Eren Özmen kimdir? (Eren Özmen'in özgeçmişi)

Eren Özmen Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) başkanıdır, eşi Fatih Özmen ise CEO'sudur. Onlar Sierra Nevada Corporation tek sahipleridir. Eren Özmen liderliğinde, Sierra Nevada Corporation Birleşik Devletler En iyi bir kadına ait Federal Müteahhitlerden biri haline gelmiştir.



Özmen, 1985 yılında Nevada, Reno Üniversitesi'nden (UNR) İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisans derecesini aldı ve kısa bir süre sonra, 1988 yılında Sierra Nevada Corporation'a katıldı. Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen 1994 yılında Sierra Nevada Corporation şirketini satın aldı.



Savunma sanayi, uzay teknolojileri ve sivil mühendislik gibi alanlarda faaliyet gösteren SNC, Özmen’in liderliğiyle büyüme kaydetmiştir. Girişimcilik alanındaki başarılarıyla iş dünyasında sağlam bir yer edinen Özmen, global arenada da dikkat çeken bir isimdir.