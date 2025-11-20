Eren'in ölümünde zehirlenme iddiası
20.11.2025 14:02
AA, İHA
İstanbul'da evinde baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eren Yılgın'ın yemek sipariş ettikten sonra fenalaştığı iddia edildi.
Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Ayten Yılgın dün akşam işten döndüğünde 12 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı evde baygın halde buldu.
Anne Yılgın'ın yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken Eren'in dışarıdan sipariş ettiği yemeği yedikten sonra fenalaştığı iddia edildi.
Çocuğun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Eren Yılgın'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Yılgın'ın cenazesinin, Esenyurt Uhud Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.