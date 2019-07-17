Trakya Platformu Kırklareli Yürütme Kurulu Üyesi Göksal Çidem, Temmuz ayının ikinci Pazar günü tüm dünyada gerçekleştirilen “Büyük Atlayış" etkinliği çerçevesinde Ergene Nehri'ndeki kirliğe dikkat çekmek için ilginç bir çalışmaya imza attı.



Türkiye sınırından bir kilometre ötede yer alan Yunanistan'ın Kastanias beldesine giden Çidem, Arda Nehri'nde yüzen Yunanlılar ile nehrin tertemiz görüntüsünü fotoğrafladı. Aynı gün Uzunköprü sınırlarındaki tarihi taş köprünün altına gelen Çidem, burada ise Ergene Nehri'nin son durumunu kayıt altına alırken, yaşanan çevre felaketini gözler önüne serdi.



Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde, Çidem'in şu değerlendirmeleri yer aldı:

"2005 yılından bu yana Avrupa'nın birçok ülkesinde binlerce insan, Temmuz ayının ikinci Pazar günü aynı saatte nehirlere atlıyor. Dünyada her yıl Temmuz ayının ikinci pazar günü yapılan bu atlayışa Büyük Atlayış' deniyor. Eylem, insanları nehirlerle barıştırmayı, nehirlere dikkat çekmeyi hedefliyor. Ülkemizde 2011 yılından bu yana, 'Büyük Atlama' olarak adlandırdığımız bu etkinlikte Türkiye'nin birçok noktasında, Avrupa ülkeleri ile aynı saatte nehirlere, göllere ve denizlere atlanırken, biz Trakyalılar bu etkinlikten mahrum kalıyoruz. Ergene'den zehir akmaya devam ediyor. Ergene'den su değil sıvı akıyor, Sınırımızdan bir kilometre ötedeki insanlar tertemiz sularda yüzerken, bizler zehirli suya mahkum haldeyiz. Ergene nehri gibi, nehri besleyen dereler de can çekişiyor. Sözün değil, suyun bittiği noktadayız. Uzunköprü'deki taş köprünün altında çevreye yayılan kokudan sinekler bile kaçıyor."

