Ergin Konuksever son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti.

Konuksever, için Levent Afet Yolal Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Taziyeleri oğlu Timuçin Konuksever kabul etti.

Burada düzenlenen cenaze törenine ünlü foto muhabiri ve belgeselci Coşkun Aral, Gazeteci Musa Ağacıklı, Gazeteci Nazım Alpman, Gazeteci Fuat Kozluklu, Gazeteci Namık Koçak, Ressam Bedri Baykam katıldı.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Konuksever'in cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ÇOK AZAP ÇEKTİ"

Konuksever'in oğlu Timuçin Konuksever, babasının son zamanlarda ciddi rahatsızlıklar yaşadığını belirtti.

Kalp yetmezliğinin olduğunu ve akciğerinin ödem yaptığını dile getiren Konuksever, babasının mirasını yaşatmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

"ÖĞRENCİLERİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"



Ünlü foto muhabiri ve belgeselci Coşkun Aral, "Türkiye'de foto muhabir dendiği zaman muhabirin yanında giden kişiydi" dedi. Aral, Konuksever'in Türkiye'de öncü bir kişi olduğunu dile getirirken "Onun yetiştirdiği öğrenciler olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"LİSEDE YATILI OKUDUK, ASLAN GİBİ BİR ÇOCUKTU"

Konuksever'in lisede birlikte yatılı eğitim gören Tural Hendekli, "Aslan gibi bir çocuktu. Lisede yatılı okuduk son günlerine kadar yanındaydım. Geçen hafta doğum günü pastasını kestik. Yerine koyamayız" dedi.

"BİRLİKTE İKİNCİ HAREKATA KATILDIK"



Tank komutanı Üsteğmen Ersel Kayan, Konuksever ile birlikte 14 Ağustos'ta başlayan İkinci Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldıklarını dile getirdi. Kayan, "Çok beyefendi bir insandı, Allah rahmet eylesin" dedi.