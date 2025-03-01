Ergün Güler kimdir?  Vestel Ceo’su Ergün Güler’in kariyeri ve başarıları

Zorlu Holding Ceo’su Cem Köksal’a açılan soruşturmanın ardından Ergün Güler’in kariyeri gündeme geldi. Vestel’deki kariyerinde birçok önemli görevde bulunan Ergün Güler, İzmir Özel Türk Koleji mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde lisans eğitimi tamamlayan Güler, ardından Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Mesleki hayatına İzmir’de finans analisti olarak başlayan Güler, yaklaşık 1 yıl sonra Vestel’de Finans uzmanı olarak işe başladı. İşte, Ergün Güler’in kariyeri



ERGÜN GÜLER KİMDİR?



1974 yılında Almanya’nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Ergün Güler, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden İşletme lisans eğitimi aldı.



Bilkent Üniversitesi’nden MBA yüksek lisans derecelerine sahip olan Ergün Güler Vestel’deki kariyerine 1999 yılında Finans Uzmanı olarak başlamış, 2006 - 2012 yılları arasında Vestel Şirketler Grubu Mali İşler ve Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.



Mayıs 2012’de Zorlu Holding Kurumsal Risk ve Hazine Koordinatörü olarak atanan Güler, Ekim 2012’den Eylül 2023’e kadar Vestel Ticaret AŞ’de Yurt içi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürlük görevini yürütmüştür.



Ergün Güler 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.



