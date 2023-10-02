Erik ağaçları ekim ayında çiçek açtı

Denizli’nin Buldan ilçesindeki bir meyve bahçesinde bulunan erik ağaçları, havaların sıcak gitmesi üzerine çiçek açtı.
Normal şartlarda mart sonunda çiçek açıp, mayıs ayında da meyve vermeye başlayan erik ağacının sahibi Hasan Çetintaş, “Ağaçlar maalesef küresel iklim değişikliğinden kötü etkileniyorlar. Kış soğuklarında bu ağaçlar aldanır. Meyve ağaçları kışın bitmesi, baharın gelmesiyle çiçek açar ve sonra meyveye dururlar. Geçen yıl da böyle olmuştu.” dedi.
Şeftali, erik ve kayısı başta olmak üzere pek çok meyve ağacından bu sene istedikleri verimi alamadıklarını anlatan Çetintaş, “İşimiz bu yıl da zor olacak.” ifadelerini kullandı.
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