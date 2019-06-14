İstanbul Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi. Özüdoğru, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.

Tuzla'da 28 Nisan'da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki M.Y.K.'yi feci şekilde döven Ufuk Özüdoğru hakkındaki soruşturma tamamlanmıştı.



İddianamede, mağdur M.Y.K.'nın olay günü trafik ışıklarının olduğu yerde arkadaşlarıyla erik topladığı ve yedikleri, çekirdeklerini ise yola doğru attıkları ifade edildi.



Erik çekirdeği aracına isabet eden Ufuk Özüdoğru'nun, küçük çocuğu tekme tokat dövdükten sonra ormana doğru sürüklediği, kendisini gören kadının polisi arayacağını söylemesi üzerine kaçtığı belirtildi.



Ufuk Özüdoğru'nun, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "basit yaralama" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Savcı, sabıkası bulunan sanığın suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği gerekçesiyle üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. İddianame, Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA "ERİK ÇEKİRDEĞİ" DAYAĞI KAMERADA