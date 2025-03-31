Eriyen karlar nehirlerin çoşkusunu artırdı
Doğu Anadolu'da bahar ayı ile birlikte karlar erimeye başladı. Bu dönemde nehirlerin debisini artırırken, barajların su seviyesi yeniden yükselmeye başladı.
Bahar ayında Doğu’da dereler, nehirler coşkun akmaya başladı.
Erzurum Dumlu Dağı’ndan doğan, Erzincan’dan geçerek Murat Nehriyle birleşip Fırat Nehri’ni oluşturan Karasu Nehri'nin artan su seviyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Kış mevsiminde su debisinin düşmesiyle ortaya çıkan nehir yatağındaki adacıklar yeniden sular altında kalmaya başladı.
Havaların iyice ısınmasıyla doğanın yeşerdiği Erzincan’da dağlarının yüksek kesimlerindeki karın erimesi ve yağmur yağışıyla beraber barajların doluluk oranı arttı.
Erzincan Barajı yüzde 70, Tercan Barajı da yüzde 65 su doluluk seviyesine ulaştı.
Tarımın yaygın olduğu Erzincan’da barajlardaki su seviyesinin artması çiftçiyi mutlu etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Baraj Doluluk Oranı
- Doğu Anadolu
- Baraj