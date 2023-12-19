Erkan Kandemir kimdir? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir hangi görevlerde bulundu?

Erkan Kandemir, 2 Eylül 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. İngiltere’de Kingston Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisans eğitimi alan Kandemir, sonrasında University of London/King’s College Ortadoğu Araştırmaları bölümünde ikinci yüksek lisansını yaptı. Ayrıca Cambridge Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programına katıldı.

Üniversite yıllarında Mühendislik Fakültesi Dernek Başkanlığı yaptı. Ak Parti’nin kuruluşuyla birlikte İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2009 yılında Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi. 3 senelik İl Başkanlığı görevi sonunda eğitim amacıyla yurtdışına çıktı.



2014 yılı Eylül ayında geldiği Başbakan Danışmanlığı görevinden sonra aynı yılın Ekim ayında Sağlık Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak atandı. AK Parti’den 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi.



AK Partinin 2018 yılında yapılan 6. Olağan büyük kongresinde MKYK üyesi ve Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

24 Mart 2021 tarihinde yapılan 7. Olağan Büyük Kongre ile yeniden Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.



Erkan Kandemir evli ve üç çocuk babasıdır.